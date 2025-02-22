Максим Жорин объяснил, в чем был бы смысл такого союза.

Украине уже сейчас необходимо начинать процесс создания альтернативного НАТО союза, в который войдут "действительно дружественные страны", считает подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, этот альянс должен быть жизнеспособным.

"Наиболее оптимальный вариант для борьбы с Россией это проект Балто-Черноморского союза, где Украина может занять сильную позицию. Ведь именно страны Балтии, Польша являются наиболее вовлеченными в поддержку Украины и наиболее обеспокоенными действиями РФ", - отметил Жорин в Telegram.

Военный объяснил, что эти страны находятся в непосредственной близости к оккупантам, поэтому понимают всю угрозу. Кроме того, командир 3 ОШБр подчеркнул, что такой союз является не фантазией, а "требованием времени". Ведь лидеры ЕС демонстрируют свою слабость и инертность, а США неожиданные повороты.

Видео дня

"Надо думать над реальными союзниками. Которые лучше чувствуют опасность. И начать работу по созданию своей "геополитической крепости", где Украина могла бы занять одно из центральных мест", - подытожил он.

Другие заявления Жорина из 3 ОШБр

Ранее УНИАН сообщал, что Жорин назвал главную проблему с мобилизацией в Украине. По его словам, это отсутствие какой-либо справедливости.

Кроме того, он назвал важную проблему в переход ВСУ на корпусную структуру. "У нас и раньше существовали корпуса. Но в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной административной надстройкой над бригадами", – пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: