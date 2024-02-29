Среди них - более высокая эффективность и прозрачность деятельности власти Украины.

57% украинцев считают, что наиболее важным фактором успеха в войне с российскими оккупантами является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями.

"Далее по важности идут более высокая эффективность и прозрачность деятельности власти Украины (33%), отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием (32%) и сотрудничество между властью и гражданским обществом (26%)", - говорится в результатах опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Также около 16-21% респондентов считают, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, уменьшение поддержки России ее союзниками и более высокая эффективность украинского военного командования.

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"Только 8% верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция из-за расшатывания ситуации в России. И также только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для быстрого принятия необходимых решений", - заявили в КМИС.

Опрос проведен в течение 17-23 февраля 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего было опрошено 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Чего хотят украинцы - последние опросы

До 44% выросло количество тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка слабая и хочет от нашего государства уступок России. В то же время большинство - 49% считают, что Запад продолжает по мере возможностей серьезно помогать Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях. Вместе с тем, 7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

84% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, за последний год этот показатель вырос. Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%). Так, вступление в ЕС поддерживают 91% жителей Западного региона, 86% - Центрального, 78% жителей Востока и 74,5% жителей Юга.

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