Российская Федерация готовит новую информационную атаку против Украины. Цель россиян – подорвать доверие украинцев к власти и посеять отчаяние.
"По имеющимся данным, кампания по распространению лжи стартовала 11 марта. Оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы", – говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.
Главные посылы российской информационной кампании:
- Украина проиграла битву за Бахмут;
- На Западе не верят в Украину;
- Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отражаются своими силами";
- США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве.
При этом отмечается, что информационная атака на украинцев происходит новые страницы, без описания и наполнения, а учетные записи для таких кампаний используют IP-адреса других государств. Кроме того, такие посты в соцсетях часто имеют некорректный перевод на украинский язык.
Бои за Бахмут - что известно
Бои за Бахмут уже несколько месяцев не прекращаются. Украинское командование сообщило, что ситуация крайне острая, но полностью контролируемая бойцами ВСУ.
Россияне несут значительные потерями, пытаясь штурмовать город-крепость. На данный момент известно, что в Бахмуте идут стрелковые бои на расстоянии 10-50 метров. ВСУ выбивают врага из окопов.