Отмечается, что главным темой информационной атаки стал Бахмут.

Российская Федерация готовит новую информационную атаку против Украины. Цель россиян – подорвать доверие украинцев к власти и посеять отчаяние.

"По имеющимся данным, кампания по распространению лжи стартовала 11 марта. Оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы", – говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

Главные посылы российской информационной кампании:

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Украина проиграла битву за Бахмут;

На Западе не верят в Украину;

Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отражаются своими силами";

США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве.

При этом отмечается, что информационная атака на украинцев происходит новые страницы, без описания и наполнения, а учетные записи для таких кампаний используют IP-адреса других государств. Кроме того, такие посты в соцсетях часто имеют некорректный перевод на украинский язык.

Бои за Бахмут - что известно

Бои за Бахмут уже несколько месяцев не прекращаются. Украинское командование сообщило, что ситуация крайне острая, но полностью контролируемая бойцами ВСУ.

Россияне несут значительные потерями, пытаясь штурмовать город-крепость. На данный момент известно, что в Бахмуте идут стрелковые бои на расстоянии 10-50 метров. ВСУ выбивают врага из окопов.

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