Украинские военные 7 октября освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов в Луганской области.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай посоветовал украинцам пока не возвращаться на недавно освобожденные территории на Луганщине.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Возвращаться в освобожденные на Луганщине территории пока, к сожалению, нельзя, потому что там должно пройти три волны: освобождение, зачистка и разминирование", - сказал он.

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"Кто-то (из оккупантов - УНИАН) может оставаться в лесах и по частным домам, кто не успел убежать. Очень много территории заминировано. Также российские войска очень обстреливают эти населенные пункты, несмотря на то, что они еще недавно контролировали их, и четко понимают сколько там людей проживают, где именно и какие категории населения", - пояснил Гайдай.

Деоккупация Луганщины

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск. Эксперты объясняли, что увольнение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кременеву, Северодонецк.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

9 октября стало известно о освобождение 7 населенных пунктов Луганской области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка.

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