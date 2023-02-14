Настоящая популярность накрыла мужчину, когда фото его творчества появились в соцсетях.

Патриотические лозунги - лопатой по снегу. Житель Казатина Винницкой области делает гигантские зарисовки в поддержку ВСУ. Его инструмент не кисть, а обычная лопата. А вместо полотна - снег. Мужчина говорит, так он подбадривает жителей города и поддерживает веру в победу.

Как говорится в сюжете ТСН, на стадионе 73-летний Петр Черный старательно вырисовывает гигантские буквы из снега. Первым снежным лозунгом мужчины стало "ВСУ - наша надежда и опора". Говорит, рисовал, пока не замерз. А когда лозунг посмотрел сверху, понял: надо рисовать еще.

Главный критик Петра - его жена, которая внимательно следит за его творчеством из окна 9-го этажа. Позже ценителями таких творений мужчины стали все соседи во дворе.

Видео дня

Но настоящая популярность к Черному пришла тогда, когда эти надписи из снега появились в соцсетях. Когда началось полномасштабное вторжение, бывший железнодорожник хотел уйти на фронт, но военкомат отказал. Поэтому он решил хотя бы так, своим творчеством, поддержать ВСУ и горожан.

Как украинцы поддерживают друг друга и ВСУ во время войны

На Буковине отец погибшего военного обустроил компьютерный класс в школе, где раньше учился парень. На это дело отдал деньги, которые получил в качестве компенсации после потери сына.

На Волыни шестеро детей погибшего украинского воина растрогали всех своим поступком. Они наколядовали на Рождество 2075 гривень и передали их на нужды ВСУ.

А на Прикарпатье мать летчика-истребителя Степана Тарабалки взялась обустраивать оздоровительный центр для украинских бойцов.

Вас также могут заинтересовать новости: