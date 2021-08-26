12 украинцев работали по субконтракту ООН и находились на военной базе в окрестностях Кабула.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 12 украинцев, которые работали по субконтракту ООН и находились на военной базе в окрестностях Кабула в Афганистане уже вернулись в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Те 12 граждан Украины, которые были на военной базе, мы благополучно вернули их в Украину", - сказал Кулеба.

По его словам, эти эвакуированные граждане благодарны Украинскому государству за помощь.

Эвакуация из Афганистана, захваченного талибами

После захвата радикальным движением "Талибан" власти в Афганистане стало известно, что на военной базе в окрестностях Кабула находятся 12 украинцев, работающих по частным контрактам.

Читайте такжеКулеба прокомментировал "эвакуацию" Россией украинцев из Афганистана"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в окрестностях Кабула. Наше посольство поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации", - сообщал спикер МИД Олег Николенко 17 августа.

При этом отмечалось, что украинских военных в Афганистане нет.

Украина уже тремя рейсами эвакуировала из Афганистана более 250 человек. В частности, 23 августа вывезли 41 украинца и 57 афганцев.

Министерство иностранных дел заявляло, что на территории Афганистана осталось еще около 90 украинцев.

Автор: Виталий Саенко