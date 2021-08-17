Правительственные чиновники отмечают, что на территории Афганистана украинских военных нет.

На военной базе в окрестностях Кабула находятся 12 украинских граждан, которые работают по частным контрактам.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в окрестностях Кабула. Наше посольство поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации", - сообщил спикер.

Он уточнил, что это граждане, которые работают по частным контрактам.

"Украинских военных в Афганистане нет", - подчеркнул Николенко.

Ранее украинец, который прилетел по работе в Афганистан, рассказал СМИ, что сейчас происходит в захваченном талибами Кабуле. Мужчина уточнил, что находится на базе под охраной вместе с другими гражданами, в том числе украинцами.

Талибы, по его словам, пока не проявляют агрессии к украинцам, однако поставили свою охрану на базе.

"Также постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос", - пояснил он.

Пока украинцев не могут эвакуировать из Кабула – для этого нет ни транспорта, ни доступа к аэропорту. Воды и еды у украинцев хватит еще примерно на неделю.

Тем временем в российских Telegram-каналах появилось видео якобы бойцов "украинской ЧВК". Люди на видео снимают ситуацию и рассказывают, что талибы выпускают пленников из тюрьмы. В связи с этим они переживают за собственную безопасность.

Как сообщал УНИАН, уже 120 граждан Украины афганского происхождения и члены их семей желают покинуть Афганистан, поскольку власть в этой стране перешла к радикальному движению Талибан.

Ранее Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Авторы: Дмитрий Захаров, Виталий Саенко