Участники флешмоба оставляют в Twitter только одно слово.

Мировые лидеры запустили флешмоб в социальной сети Twitter. К нему присоединились президенты Украины Владимир Зеленский, США Джо Байден, премьер Великобритании Борис Джонсон и другие.

Каждый из них оставил в Twitter единственное слово, которое, очевидно, ассоциируется с Украиной и ее борьбой за свободу.

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Владимир Зеленский оставил в Twitter слово "Freedom" - свобода. Американский лидер Байден написал "democracy" - демократия, а британский премьер Джонсон оставил твит со словом "Ukraine" - Украина.

Впоследствии к флешмобу присоединились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который оставил слово "putinkaputt" (в переводе не нуждается), а также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который оставил твит со словом ATACMS, намекая на вероятность передачи Украине дальнобойных ракет для HIMARS. В Twitter-аккаунте Украины появилось слово "Victory" - победа.

Похоже, флешмоб набирает обороты, ведь несколько минут назад к нему присоединился друг Украины - президент Польши Анджей Дуда. "Solidarity" (солидарность) - написал он.

Как сообщал УНИАН, резонансная новость о массовых взрывах на территории военной авиабазы в Крыму повлияла на украинские компании. Предприниматели устроили батл кто скорее вернется на полуостров.

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