В социальной сети Twitter бренды начали буквально наперебой обыгрывать перспективы своего возвращения.

Резонансная новость о массовых взрывах на территории военной авиабазы в Крыму повлияла на украинские компании.

В социальной сети Twitter бренды начали буквально наперебой обыгрывать перспективы своего возвращения к новоукраинского Крыму. Флешмоб запустили в довольно ироничной форме.

Так, первой откликнулась торговая компания Rozetka. С помощью обычного компьютерного приложения они "пристроили" свое отделение к фасаду известного готического замка "Ласточкино гнездо" в Ялте.

Представители всем известных в Украине брендов начали шутить в таком же ключе.

Как писал УНИАН, российская пропаганда устроила истерику из-за взрывов в Крыму. А Минобороны Украины потроллило россиян, комментируя "бавовну" в Крыму.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. В сети отреагировали многочисленными шутками о том, что курение (особенно - в не предназначенных для того местах) убивает.

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