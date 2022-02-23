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Украина не собирается снова получать ядерное оружие - Кулеба

Марта Гичко

20:06, 23.02.22
2 мин. 294
Кулеба сделал заявление о планах Украины по ядерному оружию / REUTERS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил планы Украины по Будапештскому меморандуму. В частности, он заверил, что Украина не планирует снова получать ядерное оружие.

Об этом глава МИД заявил во время своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

Напомним, что сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также заявил, что в Украине не идет речь о разработке ядерного оружия.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума. Президент также предложил в ближайшие недели созвать саммит государств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, Китая и России) с участием Украины, Германии и Турции.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, украинская власть стремится добиться принятия конкретных решений о гарантиях безопасности для Украины.

Справка УНИАН.  В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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