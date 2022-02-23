Украина не собирается снова получать ядерное оружие - Кулеба

Министр напомнил о вкладе Украины в глобальную безопасность.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил планы Украины по Будапештскому меморандуму. В частности, он заверил, что Украина не планирует снова получать ядерное оружие.

Об этом глава МИД заявил во время своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

Напомним, что сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также заявил, что в Украине не идет речь о разработке ядерного оружия.