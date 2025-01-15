Леся Павлюк дважды входила в ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine.

Учительница из Ивано-Франковска Леся Павлюк стала финалисткой мировой премии для учителей Global Teacher Prize 2025. Об этом сообщает "Освитория".

Леся Павлюк - учитель-методист, тренер Новой украинской школы (НУШ), соавтор методических пособий с грифом МОН и многократная финалистка престижных образовательных премий. Она дважды входила в ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine - в 2020 и 2021 годах. Сейчас Леся работает в лицее №7 Ивано-Франковского городского совета.

"Мир должен слышать о несокрушимости, стойкости и адаптивности украинского образования в условиях войны. Если у меня есть возможность рассказать об этом, я сделаю все возможное. Еще несколько дней назад моя крестная желала, чтобы обо мне узнала Европа, а сегодня я узнала, что вошла в ТОП-50 лучших педагогов в мире", - прокомментировала Павлюк.

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Global Teacher Prize - это мировая ежегодная премия для учителей, которая сделала выдающийся вклад в профессию. Премия основана фондом The Varkey Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что их усилия стоят того, чтобы быть признанными на самом высоком уровне.

Ежемесячные доплаты украинским учителям - что известно

Учителя в Украине с начала 2025 года будут получать ежемесячную доплату в размере 1000 грн к заработной плате в рамках программы "Зимней поддержки" - "Учительская доплата".

С 1 сентября размер доплаты будет составлять 2000 грн.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что почти половина украинских учителей хотят уйти из профессии. Чтобы не допустить этого, нужно повысить зарплату педагогам и внести ряд других изменений в законодательство.

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