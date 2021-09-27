Обвиняемому запрещено покидать место жительства с 23:00 до 6:00.

Суд изменил музыканту, ветерану АТО Андрею Антоненко, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично: изменить... меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля, запретив покидать место своего проживания... с 23:00 до 6:00... по 27 ноября включительно", – зачитала фрагмент постановления председательствующая судья Оксана Голуб.

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Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко находится под ночным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Автор: Антонина Доломанжи