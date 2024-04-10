Роман Ницович отметил, что летом нагрузка на энергосистему увеличивается по нескольким причинам.

Украинцам необходимо подготовиться к летнему пику энергопотребления в условиях российских ударов по энергосистеме. Энергобезопасность в руках каждого украинца.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович отметил, что летом высокая нагрузка на электросистему.

"Летом уходят на ремонт атомные энергоблоки, чтобы подготовиться к зиме. Летом уровень воды в реках будет ниже, то есть снизятся возможности гидрогенерации", - напомнил эксперт в эфире телемарафона.

Конечно, в совокупности с российскими ударами по Украине это может создать проблемы, но энергобезопасность в руках каждого украинца, считает Ницович.

"Энергобезопасность в наших руках. Каждый из нас на своем уровне может сделать так, чтобы максимально безболезненно пройти период летнего максимума нагрузок", - объяснил аналитик.

По его словам, для решения этого вопроса стоит использовать "умные" розетки и бытовые приборы высокого класса энергоэффективности. Кроме того, эксперт объяснил, как даже можно будет сэкономить.

"Если у вас установлен ночной тариф, то на платежке можно сэкономить 20-40% в месяц", - подытожил Ницович.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Российские оккупанты снова начали прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. При этом больше всего пострадал Харьков.

Мер города Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара 22 марта в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ. В то же время Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушены после российского удара 22 марта.

По прогнозам экспертов, на восстановление возможностей энергосистемы Украины по выработке необходимого количества энергии уйдет 1,5 - 2 года.

В то же время издание FT отметило, что Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины. Теперь оккупанты используют высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в регионах, менее защищенных, чем Киев.

25 марта министр энергетики Герман Галущенко нне исключил возможности повышения тарифов на свет.

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