Так называемой судье грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Перед судом предстанет "судья верховного суда Крыма" Юлия Цораева, выносившая сфабрикованные приговоры председателю Меджлиса Рефату Чубарову и активисту национального движения крымских татар Эдему Бекирову.

Как сообщила Служба безопасности Украины, сейчас следователи собрали доказательную базу на судью-предательницу, которая причастна к проведению массовых репрессий против крымскотатарского народа во временно захваченном Крыму.

По данным следствия, до захвата украинского полуострова она была судьей Керченского городского суда. Впрочем, после оккупации Крыма она перешла на сторону врага и согласилась "остаться в должности" уже оккупированного к тому времени суда. В 2020 году приказом главы Кремля Владимира Путина ее назначили "судьей верховного суда РФ" на оккупированном полуострове.

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На основании полученных Службой безопасности доказательств Цораевой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Обвинительный акт в отношении фигурантки направлен в суд. Поскольку предательница скрывается на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия по ее задержанию и привлечению к ответственности.

Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Предатели в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала украинский полуостров в 2014 году. Тогда же Путин провел псевдореферендум о якобы присоединении Крыма к составу России.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечал, что "решения" судов в оккупированном Крыму в отношении лидеров крымских татар будут незаконными, но на них нужно реагировать. По мнению главы Меджлиса, эти дела вызваны опасением России, что запланированные мероприятия крымских татар все больше будут привлекать внимание международных организаций и ведущих политиков мира к теме оккупации Крыма.

В ноябре 2022 года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о предъявлении обвинений в госизмене еще 11 судьям из Крыма. Все они непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове.

Специальным досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова 11 украинских судей предали присягу на верность народу Украины и перешли на службу в незаконно созданные судебные органы страны-оккупанта. Они заняли различные должности, в том числе и руководящие. Речь идет о судье незаконно созданного Апелляционного суда, председателе и судье оккупационного Ленинского районного суда, а также судьях, перешедших работать в Нахимовский, Евпаторийский и Симферопольский, Нижнегорский, Феодосийский районные "суды". Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура тогда информировала, что по фактам совершения государственной измены прокуратура автономии сообщила о подозрениях 713 лицам, 225 из которых - судьи; 215 обвинительных актов направлено в суд, 88 из них касаются именно судей; 14 человек осуждены.

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