Военнослужащая записала для "маминых бубочек " видео из серой зоны.

24-летняя украинская военная из села Немецкая Мокрая, что на Закарпатье, жестко обратилась к уклонистам.

Военнослужащая записала видео из серой зоны, в котором возмутилась по поводу того, что местные мужчины уклоняются от военной службы. Ролик она опубликовала в местном Viber-сообществе, в котором "сливают" информацию о повестках.

Военная заявила, что ей стыдно за мужчин, уклоняющихся от военной службы. Зато она призвала уклонистов встать на воинский учет, ласково называя их "мамины цветочки"

"Мне так стыдно за вас всех. Вы - "мамины цветочки", уклонисты. Вам не стыдно? Станьте на воинский учет. Просто так вас в окопы никто не отправит завтра в Бахмутский район. Почему я в свои 24 нахожусь на войне, а вы, "мамины бубочки", лишь думаете о том, как бы уклонитьс? Капец, как мне за вас стыдно. Просто позор", - сказала военная.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, в ближайшее время в Украине ожидаются новые инициативы в мобилизации и на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения по этому поводу. Такой анонс сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также мы рассказывали, почему мобилизация в городах и селах отличается. Эксперты говорят, что главный фактор - это прописка. Крестьянин, как правило, живет там, где прописан, чего не скажешь о горожанах.

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