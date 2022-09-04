Оккупанты делают вид, что под завалами ничего нет и не вывозят останки погибших.

Новые страшные находки обнаружили на бул. Морской во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"До сих пор не достали трупы из-под завалов. Часть трупов просто обглодали собаки. По данным соседей в доме от четырех до шести погибших на сейчас", - сообщил он.

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По его данным, оккупационные власти не реагируют, делая вид, что ничего не происходит, и штампуя картинки "восстановления". "В соседних домах, кстати, до сих пор живут люди. В таких же руинах. Без шанса на нормальную жизнь", - отметил Андрющенко.

"МраZота. Знаю - читаете. Уберить по-человечески останки по адресу: б. Мосрский 14, 2 подъезд, 3-4 этажа", - обратился он к оккупантам.

Осторожно, видео содержит кадры, которые не стоит смотреть несовершеннолетним и беременным!

Как сообщал УНИАН, 31 августа Андрющенко заявил, что власть Мариуполя рассчитывает на деоккупацию города в течение 2023 года. Кроме этого, мэр Мариуполя Вадим Байченко сообщил, что за 10 лет планируется отстроить полгорода, стоимость этого составит ориентировочно 14 млрд евро.

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