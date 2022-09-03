В Мариуполе он жил до середины марта.

Студент Егор Кузьмин спасся из Мариуполя и преодолел четыре страны, чтобы снова оказаться в Украине. Перипетий в жизни парня хватило бы на вполне зрелую жизнь.

Об истории студента, который жил под бомбами в общежитии, говорится в новом сюжете ТСН.

Егор - студент 2 курса Мариупольского университета. В Мариуполе он жил до середины марта, в общежитии он жил под бомбами. Затем парень решил выбираться, но смог эвакуироваться только по коридору через так называемую "ДНР". Потом ему пришлось ехать через Россию, Латвию, Литву и Польшу. Сейчас он в Виннице, живет в безопасности, учится и работает.

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Парень отметил, что ему повезло найти вакансию и снова начать работать с волонтерами. Он занимался помощью людям и до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас он продолжает работу и помогает развивать новые волонтерские проекты.

Парень решил ехать в Винницу, потому что в этом городе живут его знакомые. Они пригласили студента к себе, когда тот еще только думал об эвакуации из Мариуполя. Родители Егора в небольшом городе на Донетчине, к счастью, этот населенный пункт под контролем ВСУ. Однако они не спешат эвакуироваться, что беспокоит парня. Сейчас он мечтает вернуться в Мариуполь и учиться там, в свободном и украинском городе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине люди вброд перешли реку, чтобы бежать из оккупации.

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