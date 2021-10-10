Прощание с Поляковым состоится в Черниговском областном филармоническом центре, поделились журналисты.

Умерший нардеп Антон Поляков будет похоронен в начале следующей недели на территории Чернигова.

Похороны Полякова пройдут в понедельник, 11 октября, сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.

По сведениям собеседников издания, траурная церемония начнется в 10.00.

Журналисты также узнали, что с нардепом будут прощаться в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ (находится на проспекте Мира, 15).

Читайте такжеВ полиции рассказали, где и с кем провел последние часы жизни нардеп ПоляковНапомним, умер Антон Поляков в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания. Такси привлекло внимание правоохранителей, поскольку нарушило правила дорожного движения.

Для нардепа вызвали скорую помощь, приехавшие медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков скончался из-за реакции алкоголя и метадона (полусинтетический наркотический препарат).

Автор: Екатерина Присяжнюк