Умерший нардеп Антон Поляков будет похоронен в начале следующей недели на территории Чернигова.
Похороны Полякова пройдут в понедельник, 11 октября, сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.
По сведениям собеседников издания, траурная церемония начнется в 10.00.
Журналисты также узнали, что с нардепом будут прощаться в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ (находится на проспекте Мира, 15).
Читайте такжеВ полиции рассказали, где и с кем провел последние часы жизни нардеп ПоляковНапомним, умер Антон Поляков в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания. Такси привлекло внимание правоохранителей, поскольку нарушило правила дорожного движения.
Для нардепа вызвали скорую помощь, приехавшие медики не смогли его вернуть к жизни.
Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".
Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков скончался из-за реакции алкоголя и метадона (полусинтетический наркотический препарат).