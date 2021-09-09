Проверить знания в начале учебного года и узнать, к чему готовиться на ЗНО, можно онлайн бесплатно для всех старшеклассников Украины!

Образовательная компания ЯвКурсе при поддержке Международного института инноваций и Ассоциации Digital Ukraine предоставила возможность проходить пробное ЗНО всем ученикам Украины.

Проект уже охватил 125 137 старшеклассников и их родителей, из них 57% зарегистрированных - это 9 и 10-классники. Это крайне важно, поскольку украинские родители понимают важность образования для будущего их детей. Именно в девятом и десятом классе нужно задуматься над будущими специальностью, университетом и стратегией подготовки.

Пробное ЗНО.Онлайн-марафон проходит трижды в год: в сентябре, январе и апреле. Это дает возможность отслеживать свой прогресс на протяжении всего учебного года.

Зарегистрироваться можно на сайте Пробного ЗНО.Онлайн: http://zno.expert/probnezno

График осенней сессии Пробного ЗНО:

11 сентября - украинский язык и литература

12 сентября - математика

18 сентября - английский язык

19 сентября - история Украины

Технологии искусственного интеллекта впервые на ЗНО

В этом году сформирована группа из 500 участников, которая принимает участие в технологическом эксперименте - они пройдут Пробное ЗНО.Онлайн в полностью контролируемом режиме с использованием технологий, которые позволяют полностью доверять результатам экзамена, проведенного удаленно. Это стало возможным благодаря задействованию образовательной компанией ЯвКурсе двух новых технологических партнеров: компаний ExamSoft (Даллас, США) и Verificient (Нью-Йорк, США). Впервые в Украине для проведения экзамена будут задействованы технологии искусственного интеллекта, обеспечиваемые партнерами из США. Это позволит получить максимально объективные результаты ЗНО, проведенного онлайн.

История проекта

Проект стартовал в начале пандемии как социальная инициатива Международного института инноваций и EdTech компании ЯвКурсе и получил поддержку общественных организаций, технологических компаний, родительских и учительских сообществ.

В период с 5 до 26 апреля 2020 года 463 828 участников прошли 1 077 911 тестирований и установили мировой рекорд, зафиксированній представителями Universal Records Forum. Проект поддерживает ряд международных организаций и технологичных компаний мира, а также он получил поздравления и благодарность от Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

Автор: Иван Бойко