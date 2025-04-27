Стадион остался в руинах после Чернобыльской катастрофы.

26 апреля 2025 года проходит уже 39-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Журналист The Athletic Ричард Сатклифф вспомнил свой визит в город Припять, где когда-то находился амбициозный футбольный клуб, который в 1986 году планировал открыть новый стадион.

"Место самой катастрофической ядерной аварии в истории, возможно, не каждый представляет себе как место для отдыха, но, будучи давно очарованным старым Восточным блоком и особенно эпизодом, который, по мнению многих, ускорил распад Советского Союза, я не мог провести несколько дней в Киеве, не совершив двухчасовую поездку на север к границе с Беларусью", - рассказал корреспондент.

По словам журналиста, такая поездка состоялась еще летом 2019 года. Тогда он получил счетчик Гейгера для измерения радиации, чтобы исследовать местность Припяти.

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Ричард напомнил, что Припять покинули люди после взрыва 26 апреля 1986 года, когда был разрушен один из реакторов, в результате чего по всей Европе произошел выброс радиации.

Корреспондент рассказал, что гид провел их на место Центрального стадиона, где когда-то была легкоатлетическая дорожка, а его поле сейчас покрыто деревьями.

"Дальнейшее исследование места выявило небольшую террасу в 30 метрах от трибуны, а также блок турникетов высотой до пояса. Как и трибуна, оба объекта проигрывали борьбу с матерью-природой. Там же находилась вторая опора прожектора, горизонтальная, которая уже давно перевернулась на стадионе "Авангард", одном из многих объектов по всей Украине, некогда носивших название, синонимичное с республиканским профсоюзным спортивным обществом", - отметил журналист.

Ричард говорит, что когда стоишь на последнем ряду трибун, то становится понятно, как было сделано поле. Теперь оно превратилось в прямоугольник из высоких деревьев.

"Между полем и бетонной трибуной пролегала широкая дорожка, служившая беговой дорожкой. Это придавало площадке овальную форму, характерную для советских стадионов той эпохи, а небольшая терраса, которую я исследовал несколькими минутами ранее, сидя справа от меня, выходила на улицу. Что касается небольших террас, которые когда-то заполняли две другие стороны, то они уже давно исчезли под постоянно растущей листвой", - рассказал корреспондент.

Сначала журналист представил, как местные жители смотрели футбол на этом стадионе, однако как оказалось, он должен был открыться только в мае 1986 года.

"Глядя на этот пейзаж, было легко представить, как местные жители смотрели футбол. Обманчиво легко, как оказалось, поскольку матчи здесь никогда не проводились из-за того, что торжественное открытие стадиона, выставочный матч против киевского "Динамо", было запланировано на 1 мая 1986 года - через пять дней после того, как катастрофа поразила этот уголок Украины", - подытожил Ричард.

Последние новости о Чернобыле

Ранее эксперт назвал главную опасность визитов в зону отчуждения. По его словам, сейчас "сталкерство" на паузе, а последний раз сталкер был задержан примерно месяц назад.

"Он обошел посты, минные поля. Каким образом он это сделал - выясняла уже служба безопасности. В целом это очень редкие случаи на сегодняшний день. "Сталкерство" на "паузе", потому что настоящие сталкеры, а не в игре, понимают опасность. Ведь есть не только мины - их могут принять за вражеское ДРГ. Поэтому есть очень-очень единичные случаи "сталкерства". Даже не каждый месяц", - отметил он.

Также эксперт ответил, когда Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни. Он отметил, что это может произойти только более чем через 20 тысяч лет.

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