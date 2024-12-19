'Немножко стыдно?': в ОП резко прокомментировали идеи снижения мобилизационного возраста

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал идеи о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет "странными".
Как заявил Подоляк сказал в интервью для Новости.LIVE, некоторые партнеры хотят, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст:
"На полном серьезе выходят говорят: "Супер, мы нашли решение, классное решение. У вас нет оружия, давайте вы в окопы просто посадите людей, которым не 25, например, а 18".
В то же время он отметил, что после таких "предложений" возникает вопрос, с чем новобранцев отправить в окопы. Некоторые партнеры хотят отправить на фронт человека, не предоставив необходимого оружия.
"Немножко стыдно? За то, что на их глазах страна, которая является нарушителем международного права, продолжает активно убивать гражданское население, а ты, имея ресурсы, ты все еще ведешь дискуссию о том, нужно ли, чтобы страна, на которую напали, умела эффективно защищаться", - сказал он.
Подоляк считает, что подобные заявления являются отголоском неготовности брать на себя ответственность.
Вопрос снижения мобилизационного возраста
Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина отметила, что вопрос снижения мобилизационного возраста не может диктоваться Украине из-за рубежа. Вице-премьер лично воспринимает заявления чиновников США о снижении мобилизационного возраста как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше.
10 декабря Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что стоит экипировать и подготовить уже имеющиеся бригады, а не создавать новые.