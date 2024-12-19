'Немножко стыдно?': в ОП резко прокомментировали идеи снижения мобилизационного возраста

Некоторые партнеры хотят отправить на фронт человека, не предоставив необходимого оружия, отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал идеи о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет "странными".

Как заявил Подоляк сказал в интервью для Новости.LIVE, некоторые партнеры хотят, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст:

"На полном серьезе выходят говорят: "Супер, мы нашли решение, классное решение. У вас нет оружия, давайте вы в окопы просто посадите людей, которым не 25, например, а 18".

В то же время он отметил, что после таких "предложений" возникает вопрос, с чем новобранцев отправить в окопы. Некоторые партнеры хотят отправить на фронт человека, не предоставив необходимого оружия.

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"Немножко стыдно? За то, что на их глазах страна, которая является нарушителем международного права, продолжает активно убивать гражданское население, а ты, имея ресурсы, ты все еще ведешь дискуссию о том, нужно ли, чтобы страна, на которую напали, умела эффективно защищаться", - сказал он.

Подоляк считает, что подобные заявления являются отголоском неготовности брать на себя ответственность.

Вопрос снижения мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина отметила, что вопрос снижения мобилизационного возраста не может диктоваться Украине из-за рубежа. Вице-премьер лично воспринимает заявления чиновников США о снижении мобилизационного возраста как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше.

10 декабря Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что стоит экипировать и подготовить уже имеющиеся бригады, а не создавать новые.

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