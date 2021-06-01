Парень играл в баскетбол на площадке с друзьями, упал и умер.

Народный артист Украины и депутат городского совета Одессы Олег Филимонов назвал дату и место прощания со своим внезапно умершим 15-летним внуком Эваном Григором.

Об этом он написал в Facebook.

"Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12:00", - сообщил он.

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30 мая депутат Одесского городского совета (фракция "Слуга народа"), народный артист Украины Олег Филимонов сообщил, что внезапно умер его 15-летний внук Эван Григор.

По словам Филимонова, парень играл в баскетбол на площадке с друзьями, упал и умер. "Скорая" пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. "Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - рассказал артист.

Очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Киевском районе Одессы на проспекте Академика Глушко. Парень играл в баскетбол возле школы №84. Потом отошел отдохнуть, но внезапно упал на землю.

На видео с места смерти внука Филимонова видно, как медик оказывает первую помощь парню на спортивной площадке.

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Автор: Олег Давыгора