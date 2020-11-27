Светлана Данкевич: Дед Мороз живет в каждом из нас / фото из личного архива героини

Сказкотерапевт Светлана Данкевич: Говорите детям, что Дед Мороз непременно придет. Наденет защитную маску и перчатки, выберет красивый праздничный мешок и принесет подарок

Ирина Петренко
07:40, 27 ноября 2020
10 мин. 23 Интервью

Как не лишить ребенка атмосферы зимних праздников в этом году, вопреки пандемии, и почему важно читать детям сказки, укрепляя их веру в чудеса, УНИАН рассказала сказкотерапевт и детский коуч Светлана Данкевич.

Не делают ли «медвежью услугу» своему ребенку родители, стремящиеся пораньше рассказать ему взрослую правду, мол, Деда Мороза/Санты/Святого Николая не существует?

Только родитель может увидеть и почувствовать по своему ребенку, нужно ли ему раскрывать все карты или это несвоевременно и может быть травматично. Ведь для кого-то важно ощущение волшебства и вера в чудо, а для кого-то важнее знать правду. Сужу по своим детям – два разных человека. Дочка знает, что Деда Мороза нет. Тем не менее, говорит, что хочет в него верить. Ей это важно. Сын, наоборот, сказал: «Мама, ответь честно...». Рассказами о волшебных единорогах я бы внесла в наши с ним отношения лишнюю неправду. 

Часто говорю деткам, что Дед Мороз живет в каждом из нас. В какой-то момент каждый может примерить на себя эту роль, сделав кому-то подарок, совершив для кого-то маленькое чудо. 

В этом подходе Дед Мороз - не столько конкретный сказочный персонаж, сколько символ добра и поддержки, внимания.

Именно. Дистанцируясь от восприятия Деда Мороза, как конкретного дедули с бородой, сосредоточиваясь на проявлении волшебства и творящей чудеса силе, получаем более широкие рамки. Поместить в них можно, что угодно. Родители могут выступать «курьерами» Деда Мороза, сами детки могут примерить на себя его роль. Без разделения на черное и белое, используя полутона, можно корректно и эффектно создавать у ребенка ощущение волшебства.  

Почему ребенку важно верить в волшебство, в чудо? Есть ли в этом польза?

У ребенка, который верит во что-то большее, в возможность невероятного, расширяются рамки восприятия действительности. Уже во взрослой жизни этот человек мыслит шире, позволяет сознанию впускать в жизнь более масштабные события и цели. Ведь все мы родом из детства. 

Пока есть возможность, родители могут понемножку расширять рамки восприятия ребенка. Для этого необязательно делать что-то глобальное. Это может быть маленький талисманчик, который ребенок найдет у себя в карманчике. Или, волшебным образом, обнаружит записочку как раз на тему его переживаний. Маленькие подкрепления существования чудес. 

Родители могут расширять рамки восприятия ребенка / фото из личного архива героини

Чтение ребенку сказок способствует расширению рамок?

Да, чтение сказок расширяет рамки восприятия ребенка, развивает его мышление и воображение, в каких-то моментах закаляет. Слушая сказку, ребенок вместе с ее героями преодолевает сложности, с которыми по сюжету сталкиваются персонажи. 

Когда-то для меня стало открытием, что даже простые народные сказки обладают этими чудодейственными свойствами. Раньше при чтении ребенку сказки хотелось пропустить отдельные строчки. Я не понимала, зачем рассказывать, например, как дракону рубят голову. Вдруг, это травматично для детской психики. Изучив тему, поняла, что это полезная тренировка детского сознания в мягкой форме. Ребенку придется сталкиваться с маленькими и большими сложностями даже детского формата. Сказки к этому готовят. Тем более, в конце истории сказка все равно выводит на положительные эмоции.

Если родители замечают, что ребенок тревожится и грустит из-за пандемии и карантина, может ли помочь с этим справиться правильная сказка?

Может. И необязательно искать конкретные сказки на эту тему. Благотворно может влиять чтение сказок простого формата, где добро побеждает зло. Ведь, по факту, пандемия — это неожиданное зло, с которым мы столкнулись. 

Также стоит пробовать придумывать сказки вместе с детьми на любую тему, волнующую ребенка. Будь-то пандемия, карантин, отсутствие друзей. Тогда тема будет легче воспринята детской психикой. Многим родителям создание сказок кажется сложным делом, но это не так. Важно считывать с ребенка его запрос на данный момент, использовать его любимого персонажа, игрушки.  Форма сказки может самой простой. Важно, выстраивать для ребенка цепочку – все будет хорошо. 

Например, ребенок переживает из-за карантина — придумайте сказку о мишке, которому не разрешили выходить из дому, но он нашел друзей для общения онлайн. Потом они победили зло и устроили пир горой. 

А если ребенок переживает, что из-за карантина Санта/Дед Мороз не принесет ему подарок? Дайте совет родителям, что говорить. 

Конечно, для детей все происходящее тоже стало стрессом. Взрослые чувствуют его больше, ведь у нас произошло больше изменений во внешней жизни. Но дети считывают стресс с родителей, со взрослого окружения, не могут объяснить себе эти переживания, поэтому тревожатся. 

Светлана Данкевич рассказала об ответственности родителей / фото из личного архива героини

Ответственность родителей, во-первых, работать со своим настроем, не передавать переживания детям. Во-вторых, давать детям ощущение того, что мир не рухнул. Новогодние праздники, Дед Мороз — это один из инструментов подтверждения стабильности. Это доказательства того, что есть вещи, которые никуда не исчезнут. Пусть ребенок это чувствует. 

Мы с вами как укладывали подарочки деткам под елочку, так и в этом году поступим. Поэтому говорите, что ничего не изменилось и Дед Мороз непременно придет. Наденет защитную маску и перчатки, выберет самый красивый праздничный мешок и принесет подарок. 

Какие сказки посоветуете читать детям, которые болеют на праздники?

Опять-таки, можно читать простые народные сказки или брать современных авторов. Сейчас выходит в печать много новых изданий в направлении сказкотерапии, в которых сказки прописаны под классические детские переживания — «я заболел», «у меня нет друзей». Литературы много на выбор. Важно поддерживать у ребенка веру, что добро побеждает зло. Если есть какое-то конкретное переживание, то совместно сочинять сказку, организовывать кукольный театр, снимать видео, что нравится ребенку. Сказочную линию перенести в его жизнь. 

В этом году посещать массовые новогодние праздники и детские «елки» (даже если они будут) небезопасно. Но это могут не понимать дети, ждущие встречу со Святым Николаем или Сантой. Как родителям подарить ребенку зимнюю сказку?

Знаете, в любой ситуации можно найти позитивную сторону. Карантин - отличная возможность обратить внимание внутрь себя и интересов своей семьи, убрать шаблонные вещи, за которыми мы часто прячемся. Да, мы привыкли покупать билет на «новогоднюю елку», свозить туда ребенка и подарить ему ощущение праздника таким образом. Это удобно. Но прекрасной альтернативой коллективным забавам могут стать домашние развлечения. Для этого родителям просто нужно немножко заморочиться. 

Нужно обращать внимание на простые вещи / фото из личного архива героини

Обращая внимание на простые вещи, на интересы ребенка, можно придумать ряд несложных мероприятий, которые накапливают и поддерживают эффект волшебства. Это могут быть семейные ритуалы (вспоминать все классное в уходящем году, поблагодарить друг друга). Можно заказать или сделать собственноручно адвент-календарь, чтобы последние недели перед новым годом заполнить событиями, создающими праздничное настроение. Сегодня вместе печете имбирное печенье, завтра – придумываете сказку о семье. 

Можно задать форму семейному празднику. Не просто сесть за праздничный стол, а организовать домашнее шоу талантов - кто во что горазд. Кто-то снимет видео, а кто-то переоденется в Деда Мороза и раздаст подарки. Любое проявление и участие родителей в жизни детей запоминается ребенку круче, чем сотни новогодних «елок» и «утренников». 

Можно ли взяться за создание волшебного семейного праздника накануне Нового года или будет ощутимо лучше, если задавать тон с первых чисел декабря?

Чем раньше начинаете подогревать кастрюлю, тем быстрее закипит суп (улыбается). Конечно, лучше начинать раньше, если есть время и ресурсы. В прошлом году я начала наш марафон за пару недель до Нового года. Прятала детям маленькие подарочки и записочки в носки для подарков. Каждое утро они бежали посмотреть, что принес Дед Мороз или что предстоит сделать сегодня. Конечно, к концу второй недели моя фантазия истощалась (улыбается). 

Давайте рассматривать карантин как время доделать то, что не доделывали в прошлые годы. Важно уделить этому немножко времени и увидеть ценность своих усилий для ребенка. Да, это потребует чуть больше ресурса. Но это так круто с точки зрения детских эмоций и, в целом, семейного настроя. 

Семейному празднику можно задать форму / фото из личного архива героини

В этом году появилось еще больше интерактивных приложений и онлайн-платформ, позволяющих написать Санте онлайн (к примеру, AskSanta.com), посмотреть персональное видеообращение. Стоит ли родителям обратить на них внимание? Есть ли в них потенциал подарить ребенку ощущение «чуда»? 

Это точно не будет влиять негативно. И да, к этому можно относиться, как к дополнительной возможности дополучить ощущение чуда, почему нет? Наши дети и так проводят время онлайн, чувствуют себя более органичными в виртуальном мире, чем мы. 

Думаю, можно также использовать собственные креативные интерактивные идеи. Например, запустить между одноклассниками флешмоб «Я - Санта», записывать коротенькие видео (кто-то показывает фокусы, кто-то рассказывает, как сделать крутую новогоднюю игрушку…). Проведенное онлайн время можно сделать более качественным и получить ощущение праздника. 

Ирина Петренко

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