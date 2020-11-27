Сказкотерапевт Светлана Данкевич: Говорите детям, что Дед Мороз непременно придет. Наденет защитную маску и перчатки, выберет красивый праздничный мешок и принесет подарок

Как не лишить ребенка атмосферы зимних праздников в этом году, вопреки пандемии, и почему важно читать детям сказки, укрепляя их веру в чудеса, УНИАН рассказала сказкотерапевт и детский коуч Светлана Данкевич.

Не делают ли «медвежью услугу» своему ребенку родители, стремящиеся пораньше рассказать ему взрослую правду, мол, Деда Мороза/Санты/Святого Николая не существует?

Только родитель может увидеть и почувствовать по своему ребенку, нужно ли ему раскрывать все карты или это несвоевременно и может быть травматично. Ведь для кого-то важно ощущение волшебства и вера в чудо, а для кого-то важнее знать правду. Сужу по своим детям – два разных человека. Дочка знает, что Деда Мороза нет. Тем не менее, говорит, что хочет в него верить. Ей это важно. Сын, наоборот, сказал: «Мама, ответь честно...». Рассказами о волшебных единорогах я бы внесла в наши с ним отношения лишнюю неправду.

Часто говорю деткам, что Дед Мороз живет в каждом из нас. В какой-то момент каждый может примерить на себя эту роль, сделав кому-то подарок, совершив для кого-то маленькое чудо.

В этом подходе Дед Мороз - не столько конкретный сказочный персонаж, сколько символ добра и поддержки, внимания.

Именно. Дистанцируясь от восприятия Деда Мороза, как конкретного дедули с бородой, сосредоточиваясь на проявлении волшебства и творящей чудеса силе, получаем более широкие рамки. Поместить в них можно, что угодно. Родители могут выступать «курьерами» Деда Мороза, сами детки могут примерить на себя его роль. Без разделения на черное и белое, используя полутона, можно корректно и эффектно создавать у ребенка ощущение волшебства.

Почему ребенку важно верить в волшебство, в чудо? Есть ли в этом польза?

У ребенка, который верит во что-то большее, в возможность невероятного, расширяются рамки восприятия действительности. Уже во взрослой жизни этот человек мыслит шире, позволяет сознанию впускать в жизнь более масштабные события и цели. Ведь все мы родом из детства.

Пока есть возможность, родители могут понемножку расширять рамки восприятия ребенка. Для этого необязательно делать что-то глобальное. Это может быть маленький талисманчик, который ребенок найдет у себя в карманчике. Или, волшебным образом, обнаружит записочку как раз на тему его переживаний. Маленькие подкрепления существования чудес.

Чтение ребенку сказок способствует расширению рамок?

Да, чтение сказок расширяет рамки восприятия ребенка, развивает его мышление и воображение, в каких-то моментах закаляет. Слушая сказку, ребенок вместе с ее героями преодолевает сложности, с которыми по сюжету сталкиваются персонажи.

Когда-то для меня стало открытием, что даже простые народные сказки обладают этими чудодейственными свойствами. Раньше при чтении ребенку сказки хотелось пропустить отдельные строчки. Я не понимала, зачем рассказывать, например, как дракону рубят голову. Вдруг, это травматично для детской психики. Изучив тему, поняла, что это полезная тренировка детского сознания в мягкой форме. Ребенку придется сталкиваться с маленькими и большими сложностями даже детского формата. Сказки к этому готовят. Тем более, в конце истории сказка все равно выводит на положительные эмоции.

Если родители замечают, что ребенок тревожится и грустит из-за пандемии и карантина, может ли помочь с этим справиться правильная сказка?

Может. И необязательно искать конкретные сказки на эту тему. Благотворно может влиять чтение сказок простого формата, где добро побеждает зло. Ведь, по факту, пандемия — это неожиданное зло, с которым мы столкнулись.

Также стоит пробовать придумывать сказки вместе с детьми на любую тему, волнующую ребенка. Будь-то пандемия, карантин, отсутствие друзей. Тогда тема будет легче воспринята детской психикой. Многим родителям создание сказок кажется сложным делом, но это не так. Важно считывать с ребенка его запрос на данный момент, использовать его любимого персонажа, игрушки. Форма сказки может самой простой. Важно, выстраивать для ребенка цепочку – все будет хорошо.

Например, ребенок переживает из-за карантина — придумайте сказку о мишке, которому не разрешили выходить из дому, но он нашел друзей для общения онлайн. Потом они победили зло и устроили пир горой.

А если ребенок переживает, что из-за карантина Санта/Дед Мороз не принесет ему подарок? Дайте совет родителям, что говорить.

Конечно, для детей все происходящее тоже стало стрессом. Взрослые чувствуют его больше, ведь у нас произошло больше изменений во внешней жизни. Но дети считывают стресс с родителей, со взрослого окружения, не могут объяснить себе эти переживания, поэтому тревожатся.

Ответственность родителей, во-первых, работать со своим настроем, не передавать переживания детям. Во-вторых, давать детям ощущение того, что мир не рухнул. Новогодние праздники, Дед Мороз — это один из инструментов подтверждения стабильности. Это доказательства того, что есть вещи, которые никуда не исчезнут. Пусть ребенок это чувствует.

Мы с вами как укладывали подарочки деткам под елочку, так и в этом году поступим. Поэтому говорите, что ничего не изменилось и Дед Мороз непременно придет. Наденет защитную маску и перчатки, выберет самый красивый праздничный мешок и принесет подарок.

Какие сказки посоветуете читать детям, которые болеют на праздники?

Опять-таки, можно читать простые народные сказки или брать современных авторов. Сейчас выходит в печать много новых изданий в направлении сказкотерапии, в которых сказки прописаны под классические детские переживания — «я заболел», «у меня нет друзей». Литературы много на выбор. Важно поддерживать у ребенка веру, что добро побеждает зло. Если есть какое-то конкретное переживание, то совместно сочинять сказку, организовывать кукольный театр, снимать видео, что нравится ребенку. Сказочную линию перенести в его жизнь.

В этом году посещать массовые новогодние праздники и детские «елки» (даже если они будут) небезопасно. Но это могут не понимать дети, ждущие встречу со Святым Николаем или Сантой. Как родителям подарить ребенку зимнюю сказку?

Знаете, в любой ситуации можно найти позитивную сторону. Карантин - отличная возможность обратить внимание внутрь себя и интересов своей семьи, убрать шаблонные вещи, за которыми мы часто прячемся. Да, мы привыкли покупать билет на «новогоднюю елку», свозить туда ребенка и подарить ему ощущение праздника таким образом. Это удобно. Но прекрасной альтернативой коллективным забавам могут стать домашние развлечения. Для этого родителям просто нужно немножко заморочиться.

Обращая внимание на простые вещи, на интересы ребенка, можно придумать ряд несложных мероприятий, которые накапливают и поддерживают эффект волшебства. Это могут быть семейные ритуалы (вспоминать все классное в уходящем году, поблагодарить друг друга). Можно заказать или сделать собственноручно адвент-календарь, чтобы последние недели перед новым годом заполнить событиями, создающими праздничное настроение. Сегодня вместе печете имбирное печенье, завтра – придумываете сказку о семье.

Можно задать форму семейному празднику. Не просто сесть за праздничный стол, а организовать домашнее шоу талантов - кто во что горазд. Кто-то снимет видео, а кто-то переоденется в Деда Мороза и раздаст подарки. Любое проявление и участие родителей в жизни детей запоминается ребенку круче, чем сотни новогодних «елок» и «утренников».

Можно ли взяться за создание волшебного семейного праздника накануне Нового года или будет ощутимо лучше, если задавать тон с первых чисел декабря?

Чем раньше начинаете подогревать кастрюлю, тем быстрее закипит суп (улыбается). Конечно, лучше начинать раньше, если есть время и ресурсы. В прошлом году я начала наш марафон за пару недель до Нового года. Прятала детям маленькие подарочки и записочки в носки для подарков. Каждое утро они бежали посмотреть, что принес Дед Мороз или что предстоит сделать сегодня. Конечно, к концу второй недели моя фантазия истощалась (улыбается).

Давайте рассматривать карантин как время доделать то, что не доделывали в прошлые годы. Важно уделить этому немножко времени и увидеть ценность своих усилий для ребенка. Да, это потребует чуть больше ресурса. Но это так круто с точки зрения детских эмоций и, в целом, семейного настроя.

В этом году появилось еще больше интерактивных приложений и онлайн-платформ, позволяющих написать Санте онлайн (к примеру, AskSanta.com), посмотреть персональное видеообращение. Стоит ли родителям обратить на них внимание? Есть ли в них потенциал подарить ребенку ощущение «чуда»?

Это точно не будет влиять негативно. И да, к этому можно относиться, как к дополнительной возможности дополучить ощущение чуда, почему нет? Наши дети и так проводят время онлайн, чувствуют себя более органичными в виртуальном мире, чем мы.

Думаю, можно также использовать собственные креативные интерактивные идеи. Например, запустить между одноклассниками флешмоб «Я - Санта», записывать коротенькие видео (кто-то показывает фокусы, кто-то рассказывает, как сделать крутую новогоднюю игрушку…). Проведенное онлайн время можно сделать более качественным и получить ощущение праздника.

Ирина Петренко

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