Адвокат предупредил, что за некоторые нарушения можно получить штраф.

В Украине правила воинского учета обязывают сообщать об изменении персональных данных. Адвокат Роман Кичко в комментарии для "Українське радіо" объяснил, в случае каких нарушений может быть наложен административный штраф.

"Правила воинского учета обязывают сообщать об изменении персональных данных. Сами персональные данные включают много пунктов: адрес, изменение семейного положения, смена работы, получение какого-то уровня образования, приобретение инвалидности и другие сведения. И, действительно, есть обязанность в течение семи дней с момента изменения этих персональных данных сообщать об их изменении в ТЦК. Если не выполнена обязанность по уведомлению об их изменениях, за это наступает административная ответственность", - поделился он.

Адвокат добавил, что наложение административного штрафа содержит в себе сроки привлечения к ответственности.

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"Это три месяца с момента выявления самого административного правонарушения и не более, чем через год с момента совершения этого административного правонарушения", - подчеркнул он.

Кичко отметил, что обычно штраф не могут назначить позже, чем в установленные сроки. Тем не менее есть и определенные исключения.

"В то же время есть такие правонарушения, которые продолжаются. Если лицо никогда не было на воинском учете, не стало на учет в юношеском возрасте, то это правонарушение за ним тянется. Ведь у нас есть прямая обязанность находиться на воинском учете. Независимо от того, когда было совершено это правонарушение, мы говорим о том, что оно продолжается до сих пор. Поскольку это правонарушение продолжается, если его обнаружат сейчас, наложение по нему штрафа законно", - объяснил адвокат.

Кроме того, Кичко напомнил, что во время действия военного положения украинцы обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию как полиции, так и представителей ТЦК. Он подчеркнул, что бумажный и электронный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.

"Не имеет значения, какой это документ: бумажный или электронный. Ведь законодательством они приравнены, и они имеют одинаковую юридическую силу. Действительно, есть такая практика, когда ТЦК штрафовали людей за то, что они якобы не предъявляли военно-учетные документы. Но в результате анализа этой судебной практики, суды устанавливали, что у человека был установлен "Резерв+", данные там были обновлены вовремя, соответственно, лицо показывало этот военно-учетный документ, соответственно, эти штрафы отменялись", - рассказал адвокат.

Кичко отметил, что электронным военно-учетным документом является только то, который содержит в себе QR-код, который полицейские или представители ТЦК могут считать. Он предупредил, что отметки в "Резерв+" о том, что военнообязанный не находится на учете или его данные неполные не являются военно-учетным документом.

Мобилизация в Украине - другие новости

Ранее адвокат Роман Кичко объяснил, когда можно обжаловать штраф за неявку по повестке по почте. Он отметил, что в некоторых случаях почтовые операторы могут допускать ошибки при отправке писем с повестками.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса выступил за "глубокие" изменения в мобилизации. В частности, он видит потребность во введении коротких контрактов и для мужчин, и для женщин.

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