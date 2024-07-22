В министерстве отметили, что человек от 18 до 25 лет может заключить контракт на службу по такому принципу.

Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, с какого возраста люди могут воспользоваться услугами Центра рекрутинга украинской армии. По его словам, возраст военной службы составляет 18-60 лет.

"От 18 до 25 молодой человек может заключить контракт, то есть, может добровольно прийти на контракт, мобилизован не может быть никоим образом. Возраст 25-60 может и на контракт, и по мобилизации быть приобщенным. Есть определенные возрастные ограничения для различных видов войск. На самом деле они даже не публичные, потому что это такая служебная информация. Например, Силы специальных операций у них там 45 лет. Есть там десантно-штурмовые войска или морская пехота, там, в некоторых случаях, может быть еще ниже возраст, потому что для выполнения тех специфических задач боевых им надо максимально молодые и здоровые люди", - объяснил он в интервью "Суспільне".

Бежевец уточнил, что для старших людей в таких подразделениях есть определенное соответствующее ограничение, которое определяется в каждом индивидуальном случае при контакте с воинской частью.

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"Это, возможно, даже будет первый вопрос, который задаст человек, представитель воинской части: "Сколько вам лет? Какое у вас состояние здоровья, как вы себя чувствуете?". Чтобы понять с самого начала, на что может претендовать, на какую должность, такой человек", - подчеркнул представитель Минобороны.

Также чиновник рассказал, что сейчас в Украине работает 28 центров рекрутинга. На конец прошлой недели количество желающих, которые обращались в центры, составляло 10 тысяч 120 человек. По его словам, эта цифра постоянно растет.

"То есть, 10 тысяч обращений, из них более трех тысяч, так же цифра постоянно растет, это те, которые на сегодня находятся сейчас в коммуникациях, то есть им идет подбор части, должности, то есть, это процесс. И чуть больше тысячи, они или уже в ТЦК оформляют документы, или уже служат, или в учебных центрах проходят подготовку. Плюс мы считаем нашим большим достижением - максимально разошлась информация о такой возможности. То есть, рекрутинг сейчас - это известная инициатива и активность, о которой все больше людей знает, узнает и пользуется этими механизмами", - заверил Бежевец.

Представитель Минобороны добавил, что тысячи людей пользуются этой возможностью и каждый месяц приобщаются в ряды Сил обороны.

"Доброволец для нас - это определенность, это тот, кто по рекомендательному письму добровольно зашел в часть, коммуницировал и добровольно заходит. Да, это действительно работает. Обращайтесь, коммуницируйте, звоните, приходите, пользуйтесь этой возможностью", - призвал чиновник.

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Также Алексей Бежевец ответил, можно ли идти в рекрутинговый центр после получения повестки. По его словам, это можно сделать, благодаря этому военнообязанный сможет выбрать себе воинскую часть и специальность.

Кроме того, стало известно, сколько женщин приходят в рекрутинговые центры.

"На сегодня примерно 17%, до 20% всех людей, которые остаются после первого визита и с ними дальше происходит работа, то есть идет подбор им вакансий и помощь для попадания потом в свое подразделение - это женщины. Это на самом деле классно, потому что это показывает большой потенциал собственно женщин в армии", - отметил представитель Минобороны.

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