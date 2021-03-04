Место проведения XVIII съезда судей 9-11 марта изменено из соображений безопасности, по рекомендации министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.
«4 марта состоялось внеочередное заседание Совета судей Украины, во время которого приняли решение №11 о переносе места проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины в "Президент Отель" на улице Госпитальной, 12", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в пресс-службе, основанием для изменения места проведения съезда стало письмо Авакова. В нем министр рекомендовал Совету судей изменить место проведения мероприятия из соображений безопасности делегатов и участников форума.
Напомним, 27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, потому что на эту дату запланирован съезд судей. Активисты требовали установления цивилизованной системы правосудия в Украине.
Дело против Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.
- В частности, в Киеве на акции возле офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, было задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
- Сегодня, 27 февраля, участники акции провели митинг возле Офиса президента, во время которого выдвинули Владимиру Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.
- Также они пикетировали Офис генпрокурора с требованием отставки Ирины Венедиктовой. Также участники акции забросали здание Офиса генерального прокурора файерами и петардами.
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