Съезд состоится в помещении "Президент Отеля", а не в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, как планировали ранее.

Место проведения XVIII съезда судей 9-11 марта изменено из соображений безопасности, по рекомендации министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

«4 марта состоялось внеочередное заседание Совета судей Украины, во время которого приняли решение №11 о переносе места проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины в "Президент Отель" на улице Госпитальной, 12", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе, основанием для изменения места проведения съезда стало письмо Авакова. В нем министр рекомендовал Совету судей изменить место проведения мероприятия из соображений безопасности делегатов и участников форума.

Напомним, 27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, потому что на эту дату запланирован съезд судей. Активисты требовали установления цивилизованной системы правосудия в Украине.

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Автор: Виталий Саенко