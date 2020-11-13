Гинеколог Екатерина Борзенко: Не обязательно хотеть секса десять раз в день, или один раз в месяц. Норма – это то, что человек выбирает для себя сам

Почему сексуальное желание могут испытывать не все, что влияет на либидо, можно ли его каким-то образом усилить или оно может пропасть насовсем УНИАН рассказала гинеколог Екатерина Борзенко.

Екатерина, давайте начнем с определения, что такое либидо?

Термин либидо (или сексуальное желание/влечение) был введен еще Зигмундом Фрейдом и частенько поддавался трансформации. По сути, это половой инстинкт, желание физической близости. Это все наши «хочу» и «желаю» в отношении другого человека. Это обо всем! О сексуальных мыслях, снах, фантазиях и непосредственно самом сексуальном желании.

Отличаются ли мужское сексуальное влечение от женского?

Действительно, говорят, что у мужчин либидо более высокое, и для этого есть основания, ведь уровень тестостерона у мужчин выше. Но это вовсе не является истиной. Всегда необходимо учитывать, что на уровень либидо влияет много факторов - биологические, гормональные (например, у женщин за либидо отвечают эстрогены, щитовидная железа), психологические, социальные.

В реальности уровень желания никак не связан исключительно с половой принадлежностью. Не стоит мыслить стереотипами. Как у мужчины, так и у женщины может быть сильное либидо, но наоборот это правило тоже работает. Нет усредненного и правильного.

Важно понять, что нет четко оговоренных норм, нет нормально/ненормально, много/мало. Есть то, что устраивает конкретно вашу пару или лично вас. Не обязательно хотеть секса десять раз в день, или один раз в месяц. Не обязательно всегда быть инициатором секса. Не обязательно думать о сексе целый день. Норма – это то, что человек выбирает для себя сам.

Но! Если отсутствие влечения влияет на вашу жизнь и доставляет дискомфорт, тогда проблемы нужно решать!

Вы сказали, что влечение может отсутствовать. Что может стать причиной?

Причин потери либидо огромное количество. И не обязательно это связано сразу с патологией в организме или гормональным сбоем. Отсутствие или снижение сексуального желания в равной степени встречаются как у женщин, так и у мужчин.

В 90% случаев снижение либидо - это сочетание психических и физических факторов.

Могут быть и чисто физиологические причины - день менструального цикла, беременность, лактация, менопауза (женская и мужская).

Что касается психосоциальных факторов, то их множество:

половая конституция/темперамент (определение половой конституции);

негативные установки и неудовлетворенность внешним видом (я не такая, он не такой, толстая/худая, грудь маленькая/большая, попа маленькая/большая и т.д.);

воспитание, семейные традиции, влияние религиозных убеждений;

негативный̆ первый̆ сексуальный̆ опыт;

изменение в межличностных отношениях с партнером в прошлом или сейчас (обиды, претензии, пассивная агрессия и т.д.);

стресс, переутомление (состояние «бессмертного пони», ненормированный график работы, плохое качество сна, недосып, перетренированность, большие нагрузки);

проблемы у партнера (стресс, эректильная дисфункция и т.д.).

Может ли питание влиять на наличие или отсутствие сексуального желания?

На уровень либидо влияет качество питания - изнуряющие диеты, нерациональное питание с исключением белка и жиров, как строительного материала наших гормонов, а также вес. Набор массы тела, гиподинамия - враги либидо, поэтому смотрим индекс Нома и снижаем массу тела (это способствует восстановлению не только цикла, но и либидо).

Пожалуй, если человек болеет, ему не до секса. Но, тем не менее, болезни вроде ОРВИ снижают сексуальное влечение?

Снижать либидо может прием некоторых препаратов. Это антидепрессанты, ингибиторы ароматаза, бета-блокаторы, противосудорожные препараты и КОК (оральная контрацепция). И банальное, но от этого не менее важное - снижение общего уровня здоровья. Как вы сказали, когда болеешь или обостряется хроническое заболевание, то сексуальное влечение страдает, ведь организму не до этого.

А что вы скажете насчет внешних факторов? Имею в виду физиологию – маленькую грудь или размеры полового органа? Это влияет на пресловутое «хочу»?

Размер полового органа или размер груди не коррелируют с уровнем либидо. То есть, внешние факторы на влечение вообще не влияют.

Можно ли навсегда потерять либидо?

Можно на длительное время утратить сексуальное желание, например, вследствие хронического стресса, психических заболеваний, патологии гормональной системы, а также при отсутствии необходимой медицинской и психологической помощи.

Кстати, есть еще люди, которые вовсе не чувствуют сексуального влечения - это асексуалы. Их особенность и отличие от тех, кто утратил желание, - они не чувствуют при этом никакого дискомфорта.

Правда ли, что постоянно сниженное либидо может привести к серьезным проблемам?

Если говорить о возможных патологических проблемах, то можно написать целый учебник. Это и операции (удаление яичников - снижение уровня эстрогенов и андрогенов), и вагинизм (непроизвольные болезненные сжатия мышц, часто при проникновении члена/введении тампона/гинекологического зеркала), и хронические тазовые боли (эндометриоз/аденомиоз, миома тела матки, воспалительные заболевания органов малого таза, рубцы/спайки), и патология печени (нарушение конвертации стероидных гормонов). Также сюда можно включить повышение пролактина (не связанного с лактацией̆), патология щитовидной железы (гипотиреоз), снижение уровня андрогенов, начиная с 25 лет, снижение уровня эстрогенов, железодефицитная анемия, дефицит витамина Д…

И всегда нужно помнить, что мы не сравниваем свое сексуальное влечение с влечением партнера/подруги/инфлюенсера в Инстаграм. Вы - разные люди. Всегда нужно сравнивать с тем, как у вас.

Как вы считаете, почему в постоянных отношениях уровень влечения снижается?

Во-первых, физиологически уровень половых гормонов с возрастом снижается. Например, у женщин в менопаузу уровни андрогенов (тестостерон, ДГЕАС) начинают активно снижаться, появляются все «прелести» менопаузы в виде приливов, ночной потливости, бессонницы. И, конечно, резко снижается уровень эстрогенов, а это приводит к атрофическим изменениям слизистой влагалища (недостаточность лубрикации, сухость, болезненность при сексе), слизистой мочевыводящих путей и мочевого пузыря (асептические циститы, уретриты, недержание мочи). Все это не может не сказываться на уровне либидо.

Во-вторых, это может быть связано с отсутствием интереса, новизны в отношениях.

В-третьих, нет никаких критериев «нормы» для всех. Если у партнеров снизилось сексуальное влечение, при этом это не доставляет никакого дискомфорта, это их норма. И ничего с этим делать не нужно.

Можно ли сознательно контролировать свой сексуальный «аппетит»?

И да, и нет. Мы есть наши гормоны. Поэтому часто наш выбор/наши действия/наши желания и предпочтения контролируются именно нашей гормональной системой. И тут сложно идти вразрез с природой. При этом мы существа социальные, у нас есть способность анализировать ситуацию и действовать соответственно.

Ок. А что делать, если с партнером разный уровень либидо? Кто-то хочет больше и чаще, а кто-то меньше.

Если есть разница в уровне либидо (а часто это также разная половая конституция), тогда это вопросы, которые пара должна решать вместе с сексологом.

Как вести себя одному партнеру, если у другого проблемы с половым влечением?

Если это пара, то, конечно, помочь разобраться, поддержать, пойти вместе к сексологу (если вопрос в разных половых конституциях). Решить сексуальные проблемы можно. Тут главное - терпение, уважение друг к другу и помощь специалиста.

Бытует мнение, что после родов у женщин либидо значительно снижается. Так ли это? И почему так происходит?

Это правда. После родов женщина сосредоточена на ребенке, у нее повышается уровень пролактина, который отвечает за реализацию грудного вскармливания. Это подавляет рост остальных гормонов. При этом у женщины может снижаться не только либидо, но и появляться жалобы на сухость во влагалище (из-за снижения уровня эстрогенов), появляется дискомфорт и боли при половом акте и получается замкнутый круг. Также на это влияет прицел на ребенка - недосып, усталость, ежедневный уход за малышом.

Есть такое понятие, как период физиологический. Вот его нужно переждать. Но в такой момент состояние женщины можно скрасить. После консультации гинеколога можно предложить ей использовать различные лубриканты, более длительную прелюдию, массаж, плазмотерапию и биоревитализацию слизистой влагалища для улучшения собственной лубрикации.

А правда ли, что у мужчины может пропасть желание к женщине после того, как он побывает на родах?

Это миф! Сейчас партнерские роды - это нормальная практика. Мужчина действительно хочет быть рядом со своей женщиной в такой интимный момент. Присутствие на родах может быть проблемой только в случае, когда это не является желанием мужчины и он сам психологически не готов.

Если уж мы заговорили о мифах, вопрос: частая смена партнера стимулирует либидо? Или еще одно мнение - чем чаще секс, тем лучше для потенции?

Количество партнеров не гарантирует высокое либидо. Все индивидуально. Что касается частого секса, то британские ученые считают, что регулярный секс задерживает менопаузу, но, опять-таки, не обязательно частый секс равен улучшению уровня либидо.

Еще бытует мнение, что импотенция - это навсегда.

Импотенция бывает разная. Все зависит от причины.

А как насчет стереотипа, что после 50-ти лет большинство мужчин уже «не могут», а если могут, то очень нечасто. Так ли это?

С возрастом у мужчин снижается уровень половых гормонов (в частности, тестостерон), также часто возникают проблемы с предстательной железой, что может повлиять на потенцию и либидо.

Напоследок, можете дать действенные советы, как увеличить сексуальное влечение?

Прежде всего надо разобраться, есть ли проблема. Часто такой запрос о либидо исходит от более высокого либидо у партнера, а не из собственных ощущений. Но если это исключительно личные ощущения, то мои рекомендации:

учиться справляться со стрессом (спорт, медитация, йога, дыхательные упражнения, антистрессорная терапия);

устранить негативные установки, работа с психотерапевтом/сексологом;

снизить массу тела, придерживаться принципов рационального питания, богатое белком и жирами (нерафинированные масла, орехи, авокадо) + омега-3;

ввести в отношения новизну;

сменить лекарственные средства или дозировки КОК, использовать негормональные методы контрацепции;

заняться лечением гинекологической патологии: при вагинизме - психотерапия, физиотерапия, массаж, антистрессорная терапия, при снижении лубрикации - лубриканты, фитоэстрогены, местный эстроген, плазмотерапия, биоревитализация слизистой влагалища;

коррекция патологии (уровня пролактина, гипотиреоза, уровня половых гормонов и восстановление дефицитов микроэлементов и витаминов, к примеру, витамины группы В улучшают передачу нервных импульсов).

Любые препараты и травки-муравки не рекомендовано принимать самостоятельно или потому, что так написано в интернете! Всегда включайте критическое мышление и обращайтесь за специализированной помощью к докторам и психологам.

Диана Могилевич

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