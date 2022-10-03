Сейчас жители освобожденных населенных пунктов получают гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплую одежду на зиму.

Со следующего месяца жители только что освобожденных от российских оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире на одном из телеканалов.

По ее словам, сейчас жители освобожденных населенных пунктов получают гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму и денежные выплаты.

Видео дня

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", - добавила Верещук.

Деоккупация территорий и выплата пособия

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сейчас на освобожденных Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект, в рамках которого граждане, которые жили там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

1 октября сообщалось, что 96 украинцам, которых удалось освободить из российского плена, выплатили по 100 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: