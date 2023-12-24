На праздник обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения будут около 20 тысяч правоохранителей.

Украинские правоохранительные органы усилят охрану общественных мест и церквей на Рождество в понедельник, 25 декабря. Об этом в рамках телемарафона рассказал заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский.

Он уточнил, что на праздник обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения будут около 20 тысяч правоохранителей.

"Основные усилия и наряды будут направлены к культовым сооружениям, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - отметил Серединский.

Кроме того, он призвал сограждан сознательно отнестись к ограничениям, введенным в стране из-за военного положения, и напомнил о запрете использования салютов, петард и другой пиротехники во время войны.

Рождество-2023 в Украине

24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник. Так называют в народе подвечерие Рождества Христова, которое является одним из важнейших церковных праздников.

До этого УНИАН информировал о новом православном календаре на декабрь 2023 года. Так, с сентября этого года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим все непереходные праздники, имеющие фиксированную дату, к которым относится Рождество, отныне отмечаются на 13 дней раньше.

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