Надо скептически относиться к российской информации, потому что россияне всегда выкручивают факты.

Боевой медик Елена Рыж считает, что украинцы легко поддаются влиянию пропаганды из РФ.

Об этом боевой медик рассказала в выпуске проекта "Станция Краматорск", над которым Центр противодействия дезинформации работает совместно с Укринформ. В частности, военнослужащая вспомнила, как РФ использовала ее видео для дискредитации Украины, и подчеркнула, что РФ имеет много ресурсов и специалистов для осуществления информационного воздействия на украинцев. Поэтому нужно очень критически относиться к информации и всегда пытаться найти истину.

По ее словам, самым тяжелым днем своей жизни она считает 19 октября, когда было потеряно много ребят, много собратьев.

Видео дня

"Было записано видео, которое видела вся Украина и, пожалуй, половина России. Там неслось очень жестко, они его как ИПСО использовали. Мне лично это помогло понять как легко мы поддаемся влиянию. Надо помнить, что наш враг лучший в мире, как по мне, по работе с информацией. Как внедрять, как ее подкручивать и докручивать. Он просто специалист в этом уже веками. Не сейчас, когда у нас идет война. Они работали с этим уже очень много веков, и им это очень легко удается. Поэтому мы, как люди современности, у которых есть просто невероятное количество возможностей найти правду, должны всегда помнить это - всегда быть скептическими к какой-то информации", - отметила Рыж.

Как известно, Рыж присоединилась в ряды ВСУ в декабре 2022 года и оказалась в 47-й отдельной механизированной бригаде. Участвовала в боях под Авдеевкой.

Российские фейки

По информации издания Financial Times, российские дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, значительно выросли в масштабе, мастерстве и скрытности.

По словам руководителя отдела культуры и коммуникаций Федерального министерства иностранных дел Германии, Россия сочетает большую тонкость и правдоподобие в своих сообщениях с автоматизацией, и это делает ее подрывные атаки более эффективными и борьбу с ними сложнее.

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