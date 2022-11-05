Коллаборанта госпитализировали, сейчас он находится в больнице в "тяжелом состоянии"

В самопровозглашенной "ДНР" заявили о покушении на их "судью". Раненым оказался коллаборант Александр Никулин. Именно он в июне 2022 года вынес смертные приговоры трем иностранным гражданам, воевавших за Украину.

Об этом российское пропагандистское ТАСС написало в Telegram со ссылкой на "МВД" псевдореспублики в Донецкой области.

Уточняется, что пострадавший получил огнестрельные ранения, к сожалению, ему удалось выжить. Коллаборанта госпитализировали, сейчас он находится в больнице в "тяжелом состоянии".

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Традиционно в покушении обвинили украинскую сторону, хотя не стоит забывать, что Россия может сама ликвидировать коллаборантов, которые стали ненужными.

Марионетка Кремля и глава российской террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин в своем сообщении подтвердил, что именно этот "судья" выносил приговоры "военным преступникам".

Приговоренных к смертной казни в "ДНР" иностранцев удалось спасти

В июне 2022 года Никулин как "судья" псевдооргана судебной власти так называемой "ДНР", вынес смертный приговор трем иностранным бойцам, воевавшим за Украину. Речь идет о британцах Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, а также гражданине Марокко – Саадуне Брагиме.

После этого Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека и все мировое сообщество осудило смертный приговор, вынесенный судом самопровозглашенной ДНР трем иностранным добровольцам на Украине.

К счастью, во время большого обмена в сентябре 2022 года их удалось вернуть домой.

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