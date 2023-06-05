Сейчас оккупанты в Крыму незаконно удерживают 181 человека.

Российские захватчики переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно оккупированном селе Чонгар Херсонской области.

"В селе Чонгар Генического района Херсонской области российские захватчики открыли неофициальный следственный изолятор. По информации Крымской правозащитной группы, туда переводят часть политзаключенных из Крыма", - написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, туда уже перевели часть политических заключенных, которые содержались в СИЗО №2 Симферополя, а также удерживают людей, которых задержали по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях.

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В новом СИЗО сейчас находятся около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана. По данным омбудсмена, в настоящее время 181 человек незаконно содержится в Крыму и России.

"Такое содержание лиц - незаконное! Это нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации. Все незаконно заключенные, которые находятся в местах несвободы из-за сфальсифицированных обвинений, должны быть освобождены", - подчеркнул Лубинец.

Крымские политзаключенные - что известно

17 апреля постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что в колониях Крыма и России находятся 180 политзаключенных-крымчан. Многие из них имеют проблемы со здоровьем, есть там и пожилые люди.

25 апреля к списку политзаключенных присоединился еще один человек. В оккупированном Крыму российские силовики ворвались с обыском к правозащитнику Абдурешиту Джеппарову и увезли его в неизвестном направлении. Президент Владимир Зеленский назвал это еще одним примером российских репрессий против коренного народа Крыма.

Лубинец заявлял, что оккупанты системно не оказывают надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых незаконно удерживают в тюрьмах.

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