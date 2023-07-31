Найдены сомнительные обращения задержанного, которые он транслировал в запрещенных социальных сетях.

Государственная пограничная служба задержала сторонника "русского мира", который "не там родился".

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, мужчина, который по документам, но не по позиции является гражданином Украины, планировал выехать в Молдову. Во время проверки правоохранители обнаружили, что он активный пользователь пророссийских ресурсов, более того - записывал для соцсетей собственные "сомнительные" обращения. Одно из таких пограничники опубликовали.

На кадрах мужчина размышляет о том, что родился не в той стране. Украину он называет "рагулятней".

"За мир и единство в нашем государстве. Как ни как, что ни говори, а статья за единство русского и украинского народов, историческая, вышла и на русском, и на украинском языках. Вот, я ее прочел, поскольку я обычный гражданин. Мама моя родилась в Казахстане, а мне пришлось родиться в "рагулятне". Я же не виноват. Все, придется делать паломничество за мир и единство в нашем государстве", - заявил украинец своим "подписчикам".

В ГПСУ отмечают, что своими желаниями о жизни на болотах он расскажет в отделении полиции.

Скандалы со сторонниками "русского мира"

Как сообщал УНИАН, ранее украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно победит и объяснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки в отношении войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Затем еще одна такая поклонница России, которая находится в Ивано-Франковске, заявила, что родиться в Украине - ее самая большая ошибка. С тем Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

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