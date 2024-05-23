Россия передислоцировала часть кораблей и судов ЧФ из Крыма, чтобы обезопасить их от атак украинских защитников.

Россия полностью не выводит свои корабли из временно оккупированного Крыма по нескольким причинам, в частности, из-за отсутствия других локаций для базирования и страха капитулировать. Такое мнение в эфире телемарафона высказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что у России больше нет ракетоносителей в Крыму, последним был "Циклон", который поразили Силы обороны Украины.

"Однако корабль был носителем со "звездочкой". За время его пребывания в составе Черноморского флота РФ он ни одного пуска не осуществил. Но от этого ценность уничтожения этого актива никоим образом не уменьшается, потому что в определенный момент они (россияне - УНИАН) довели бы его до рабочего состояния. Однако в Черном море находятся другие носители, которые сейчас дислоцируются в пункте базирования в Новороссийске", - сказал Плетенчук.

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По предварительным данным, оттуда вышла на дежурство в Черное море одна из подводных лодок, которая не является носителем ракет. Однако, как добавил спикер, эту информацию сейчас проверяют, потому что стопроцентно невозможно гарантировать отсутствие ракет на ее борту.

Он отметил, что некоторые суда и корабли покинули Крым, перешли в Новороссийск.

"Это вспомогательные суда, которые, судя по всему, все же решили передислоцировать, учитывая опасность в Крыму. Есть в русском языке замечательное слово - "исход". Примерно это мы наблюдаем относительно Черноморского флота в Крыму", - считает Плетенчук.

По его мнению, россияне не могут позволить себе вывести с полуострова все единицы флота по разным причинам.

"Во-первых, у РФ не хватает места - нет других локаций для этих кораблей. Во-вторых, если вывести из Крыма весь флот, это будет выглядеть немножко как говорят "не комильфо". Потому что позволить себе вывести корабли с полуострова - это капитулировать в каком-то смысле в отношении Крыма. Поэтому, конечно, там будут оставаться некоторые единицы, но все это - временно", - подчеркнул спикер.

Он также прокомментировал пребывание российских кораблей, в частности, ракетоносителей в Средиземном море.

"Это геополитические игры РФ, не забывайте об арабо-израильском конфликте. Не забывайте о том, что происходит в Сирии, где россияне помогают местному диктатору уничтожать свое население. Поэтому, соответственно, задач у них там хватает - это такая проекция силы с целью улучшить свое геополитическое положение. У них же всюду есть интересы, в том числе в Африке. Поэтому там группировка присутствует постоянно", - пояснил Плетенчук.

Последние новости о поражении российских кораблей в Черном море

19 мая в ВСУ заявили об уничтожении в Черном море российского тральщика "Ковровец", а 21 мая стало известно о поражении вражеского ракетного корабля "Циклон".

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что с момента потери крейсера "Москва", чисто технически Черноморский флот РФ можно было бы называть флотилией. Однако фактически в его составе еще остается много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет.

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