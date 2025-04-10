Это в планах сделать в течение следующих пяти лет.

Россия планирует переселить на временно оккупированные территории 5 миллионов россиян. Они хотят это сделать до 2030 года, заявил экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Украина, по его словам, точного плана реализации подобных действий не видела, однако оккупанты недавно обсуждали это на форуме в Ростове-на-Дону.

"Сказать, что есть полная демография, по каким регионам они ожидают роста, где они собираются массово расселять людей, какая область будет доминировать, какая часть этой области, — такого еще нет", - отметил он в эфире Radio NV.

Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что этой цифре и цели условно "можно доверять", ведь этот форум — событие серьезное. Там было многое сказано. В частности то, что, кроме Крыма, население украинских оккупированных территорий до 2030 года будет составлять 10 миллионов человек.

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"Согласно нашим подсчетам, и согласно тем подсчетам, которые я видел на территории Украины, количество украинского населения, оставшегося на оккупированных территориях, не превышает пяти миллионов человек. Откуда, собственно, и пять миллионов. Сразу поясню, что цифра пять миллионов сама по себе не звучала, а звучало 10 миллионов; мы убираем те пять миллионов, которые наши, получаем пять миллионов — минимум, который они собираются завезти туда", — объяснил Андрющенко.

При этом он не верит в то, что политика переселения оккупантов на наши земли будет успешной.

Оккупированные территории Украины - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Луганской области россияне хотят призывать на службу 18-летних. Введен в действие указ "о призыве на военную службу юношей 2007 года рождения".

Кроме того, один студент рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. "Оккупационная власть с самого начала начала начала внедрять свою пропаганду. 8 апреля 2022 года увидел передвижной телевизор россиян, когда еще происходили боевые действия за "Азовсталь", по городу были бомбежки", - рассказал он.

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