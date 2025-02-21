Окружение Трампа считает, что украинскому президенту сейчас лучше уехать из Украины и даже сказали, куда ему следует ехать.

Список друзей украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме сокращается по мере обострения напряженности на мирных переговорах: "В лучшем случае он немедленно уедет во Францию"

Как пишет New York Post, всегда напряженные отношения между двумя лидерами переросли в открытую враждебность на этой неделе. Хотя ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом кажется внезапным, один источник, знакомый с дискуссиями в Белом доме, сказал: "Для меня это не новость. Я слышал несколько месяцев назад, что пришло время для выборов и нового руководства".

Второй источник, близкий к Трампу, согласился с оценкой и предположил, что "лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию".

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Тем временем чиновник Белого дома признался, что ему не нравится Зеленский, из-за того что он "запрещает церкви".

Бывшие защитники Украины в Белом доме, включая советника по нацбезопасности Майка Уолца, разделили взгляды Трампа, чтобы раскритиковать Зеленского, но ничего не сказать о российском диктаторе Путине.

"Высказывания президента США показывают, что он хочет, чтобы выборы в Украине прошли как можно скорее, а Зеленского заменил кто-то более договороспособный. Это может быть кто-то, кому Трамп и его союзники доверяют: военный лидер или бизнесмен", - указало издание.

При этом источники отметили, что нет очевидного претендента, которого бы Трамп предпочел.

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