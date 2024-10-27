Карина Бовсуновская

Александр Ярмак отметил, что не понимает проведения таких концертов во время сложной ситуации в стране.

Музыкант, рэп-исполнитель и командир взвода БпЛА Александр Ярмак прокомментировал недавний рейд представителей ТЦК после концерта "Океан Эльзы" в Киеве. По его словам, он не относится к этому негативно.

"Нет, я не отзывался негативно. Но при всем уважении к Святославу Вакарчуку, к его вкладу в культуру, я что-то вообще не понял. Во время одной из самых критических ситуаций в судьбе государства - пять "дворцов спорта"? Когда на параллельной улице, в Михайловском соборе, отпевают бойца, а здесь происходят "дворцы спорта" - у меня это вызывает спектр эмоций", - отметил он в интервью "Суспільне".

Кроме того, Ярмак не понимает, почему некоторые из военнообязанных высказывали свои претензии во время того, как ТЦК проверяли их документы.

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"И когда кое-кто там кричал как сумасшедший (когда представители ТЦК проверяли данные - ред.) - я этого не понимаю. Шесть миллионов мужчин не обновили данные. Им создали приложение, чтобы не было нужно идти в ТЦК. И когда вот такие вещи человек не упорядочил, а ходит на концерты "Океана Эльзы"... "Океан Эльзы" - это же не только песня "Відпусти", это еще и "Не здамся без бою". Как-то для этих людей немножко неопределенная, получается, в жизни система координат", - добавил командир взвода БпЛА.

Он отметил, что работники ТЦК могут появиться где угодно.

"В этом есть и определенная справедливость. Потому что действительно по селам повыгребали ребят, а некоторые по ресторанам сидят. Здоровые дяди понакупали себе инвалидности. Всем страшно. Все хотят жить, вернуться к семьям. Но многие дяди могли бы занимать должности начальников логистики, помогать в вопросах, например, пищевого обеспечения, налаживать процессы. У нас до сих пор, возможно, из-за советских фильмов, представление войны - все со штыками, на передке. В каком-то смысле так и есть. Но кто-то становится пехотой, а кто-то получает другие должности", - отметил музыкант.

Также он рассказал, что рекрутинг в Силах беспилотных систем идет нормальными темпами, во время которого привлекают высококвалифицированных специалистов.

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"Все довольны. Недавно к нам в лагерь попал знакомый знакомого знакомого, которого "бусифицировали" во Львове. Мы успели повлиять на этот процесс, чтобы он попал именно в Силы беспилотных систем. И знакомый рассказывал: звоню ему, спрашиваю, как ты? А он как раз базовую военную подготовку проходит. Говорит: честно, если бы знал, что такая армия, я бы раньше пошел. Качественные инструкторы, качественное питание, нормальная подготовка", - отметил военный.

По его словам, мало кто хочет добровольно идти пехотинцем в первую линию, поэтому ТЦК приходится идти на такие действия.

"Система "бусификации" - это на самом деле в каком-то смысле чистилище. Но с другой стороны мало кто хочет добровольно идти в пехоту на первую линию. Поэтому у них ужасная работа, я не думаю, что они получают удовольствие. Но такая коммуникация и такие алгоритмы (от ТЦК - ред.) не сработают", - подчеркнул Ярмак.

Рейд работников ТЦК после концерта "Океана Эльзы" - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Киеве возле Дворца спорта после концерта "Океан Эльзы" работники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин. Тогда журналисты отметили, что нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК.

Позже офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак заявила, что среди тех граждан, которые находились на концерте "Океан Эльзы", были те, которые нарушали мобилизационное законодательство. По ее словам, если были единичные случаи нарушения прав граждан работниками ТЦК, то люди должны обращаться в правоохранительные органы.

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