В двух госпиталях еще устанавливают необходимую технику, а в других - продолжается отработка механизмов и сценариев записи и прохождения ВЛК.

В Минобороны отчитались о результатах обновление военно-врачебной комиссии. По данным МОУ, сейчас электронная запись на ВЛК работает уже в 90% военных госпиталей.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, МОУ продолжает тестирование электронной очереди для записи на военно-врачебную комиссию (ВЛК) в военных госпиталях страны.

"По состоянию на конец мая, электронная запись на ВЛК уже функционирует в 90% военных госпиталей", - отметила она.

По словам Маляр, развертывание электронной очереди в военных госпиталях - это комплексный процесс, который требует административных и технических ресурсов со стороны госпиталя и воинской части.

В частности, речь идет о тренировках должностных лиц, обеспечении госпиталей необходимой техникой и доступом к Интернету, а также наличии необходимых разрешений и согласований через доступ к личным данным военнослужащих.

"В двух госпиталях сейчас еще продолжается установление административного ресурса и необходимой технической инфраструктуры для эффективной работы электронной очереди. В других госпиталях проводится отработка механизмов и сценариев записи и прохождения ВЛК", - рассказала заместитель министра.

Реформирование ВЛК - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе Минцифры, Минобороны, Минздрава и Минветеранов разработали план по цифровизации процесса прохождения осмотров в военно-врачебных комиссиях.

В этот же день министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что сложный и забюрократизированный "квест" по прохождению ВЛК должен остаться в прошлом.

В апреле в Украине стартовал пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, ТЦК и других касательных структурах. Следующим этапом реформы должна стать цифровизация медицинской истории военнослужащих.

Электронные очереди на прохождение ВЛК начали внедрять постепенно, сначала в городах, где наиболее загружены ВЛК (Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса), а затем и в других.

Ранее в правительстве обещали, что до конца мая электронная очередь заработает во всех медицинских учреждениях Украины, где созданы военно-врачебные комиссии.

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