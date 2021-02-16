Психолог Ирина Щербак: Не знаю ни одного человека, у которого не было бы комплексов. Но не стоит подгонять себя под мнимые «стандарты красоты»

Что такое бодипозитив и почему он имеет мало общего с популяризацией жизни с ожирением, а также как избавиться от желания соответствовать «стандартам красоты», навязываемым индустрией моды и соцсетями, в интервью УНИАН рассказала психолог Ирина Щербак.

Уже несколько лет во всем мире можно наблюдать моду на бодипозитив. Что это такое?

Бодипозитив - феминистское движение, появившееся в знак протеста против меняющихся стандартов красоты, ради которых женщины идут на любые жертвы. Но на самом деле все мы уникальны и по-своему прекрасны, поэтому нам незачем соответствовать чужим идеалам. Нужно просто разглядеть красоту в самих себе и принять.

Что спровоцировало такой интерес к этому движению?

Изначально движение возникло как протест против дискриминации людей с избыточным весом (а во многих живет бунтарский дух, особенно в молодости). Поддержка же звезд и известных блогеров посодействовала популяризации идеи бодипозитива. Кроме всего прочего, по данным ВОЗ, количество полных людей значительно увеличилось за последние годы, и рынок, в погоне за прибылями, начал продвигать бодипозитив плюс-сайз. Все из-за конфликта. Одни поддерживают ЗОЖ, другие - идеи бодипозитива.

Ухоженное спортивное тело – это, в первую очередь, показатель здоровья, а не сексуальности. Почему многие сторонники бодипозитива считают важным критиковать восхищение людей здоровыми и ухоженными телами?

Здесь, скорее, про детские травмы, и, как следствие, накопленную агрессию. Люди с лишним весом и с особенностями тела в детстве сталкиваются с булингом.

Пример Victoria's Secret показал, что общество в целом не очень воспринимает идею бодипозитива, но ее все равно почему-то агрессивно продвигают.

Как я ответила ранее, количество полных людей выросло. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни (немало этому поспособствовал стремительный переход компаний на уделенную работу с 2020 года). Рынок же, в свою очередь, увидел в полных людях удобного платежеспособного потребителя, что и ведет к поддержке бодипозитива.

На просторах интернета замечала много тех, кто выступает против стандартов красоты, но и не меньше тех, кто выступает против бодипозитива. Почему эта тема вызывает столько негатива у окружающих?

Все из-за непонимания. Да и негатив вызывает не идея движения, а то, что мы видим в соцсетях. Фотографии, выставленные напоказ наиболее радикальными последователями, - крашенных подмышек, небритых ног и так далее - все это не вызывает восторга у большинства, привыкшего к современным стандартам красоты.

Стоит ли вообще бороться со стандартами красоты?

В нашем обществе сформировавшиеся стандарты красоты очень сильны. На них опираются индустрия моды и красоты. Бороться со сложившейся системой очень нелегко. Но каждый для себя может выбрать, поддерживать данные стандарты или нет.

Хорошо. Бодипозитив - это о здоровье и психологической целостности?

Бодипозитив - это, в первую очередь, о себе, принятии себя. О комфорте в своей жизни. А, принимая себя, полюбив себя, мы становимся более целостными.

Но стоит проверять, насколько человек с собой честен. Опирается на свое мнение или подвержен влиянию извне. Если человек принимает себя в весе 90-100 кг и при этом у него идеальное здоровье, на которое вес никак не влияет, то почему нет.

Недавно ученые из Европейского университета в Мадриде провели исследование и выяснили, что бодипозитивные люди ленятся работать над собой. Что вы думаете?

Доктор Алехандро Люсия своим исследованием доказал вред избыточного веса на здоровье, тем самым опровергнув миф, что можно быть полным и здоровым. Но я бы не стала называть бодипозитивных людей ленивыми. Как правило, они ведут активный образ жизни. Здесь больше про мышление, идею, концепцию, которую они активно отстаивают, а для этого нужно приложить немало усилий.

Могут ли люди прятать под «бодипозитивом» комплексы? Какие?

Как психолог, я не знаю ни одного человека, у которого не было бы комплексов. За каждым комплексом стоит какая-то психологическая травма, проработав которую, можно избавиться и от них.

Существуют ли какие-то «фишки», которые помогут людям понять свою ценность и постараться стать лучше?

Конечно, есть. Я предлагаю несколько упражнений.

Написать два списка. В одном написать «каким я была/был в феврале 2020 года» и второй – «какая/каким я есть в 2021 году». Это упражнение дает возможность посмотреть на себя с разных сторон и заметить, сколько было изменений за этот год. А когда видишь такие изменения в себе за год, то возникает мысль, сколько я еще могу сделать для себя и чего достичь.

Есть прекрасный вопрос, на который ответить стоит письменно, от руки, чтобы подсознание достало истинный ответ: «Зачем?». Зачем мне становиться лучше? Когда мы понимаем, зачем нам это нужно, приходит понимание «как» это сделать.

Могут ли красивые картинки повлиять на восприятие своего тела?

Сейчас эра красивых картинок с фигурами, и не только в сетях. Мы неосознанно ровняемся на какую-то из них и пытаемся подогнать себя под мнимые стандарты. Особенно этому подвержены подростки. Но не стоит верить инстаграму. В соцсети попадает, от силы, 5% всей жизни людей. Вряд ли удастся узнать, как на самом деле живут и о чем думают девушки с прекрасными фигурами, счастливые мамы с младенцами и известные блогеры.

Самый надежный способ - перестать сокрушаться о недостижимости идеала — отписаться от всех страниц, которые расстраивают вас или причиняют вам дискомфорт.

Обратите взгляд внутрь себя — почему вы считаете себя хуже других или стремитесь стать таким, как все? Осознайте, что вы уникальны и на свете больше нет такого же человека, как вы. В этом хорошо помогают письменные практики: утренние страницы, дневник благодарности.

О бодипозитиве с точки зрения принятия себя мы поговорили. А как же то, что погоня за стандартами или побег от них в «бодипозитив» могут навредить здоровью?

Я знаю много историй, когда в погоне за стройным телом диетами убивали себе здоровье. Любой перегиб к добру не приводит.

Но если не поддерживать активный образ жизни и не питаться сбалансировано, ожирение будет развиваться, что повышает риск развития ряда болезней - сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, инсульт и т.д.

В период локдауна многие сидели дома и часто - в компании с холодильником. Как переключать внимание с мнимого голода на что-то другое?

Задавать себе вопросы: «Я сейчас действительно голоден или мне просто скучно?», «Я хочу есть или хочу получить удовольствие? Если удовольствие, как еще я могу его получить, не через еду?». Смещать фокус внимания на что-то другое: попить воды, поприседать, потанцевать и т.д.

Не секрет, что многие просто заедают стресс. Как с этим бороться?

Если при малейшем стрессе вы бросаетесь к холодильнику или идете закупаться пирожными, а после переедания чувствуете отвращение к себе и вину, это может говорить о серьезном расстройстве пищевого поведения.

Если у человека в состоянии стресса пробуждается просто зверский аппетит, с которым он не в силах бороться, речь идет именно о расстройстве пищевого поведения. Это не является нормой.

Причем спровоцировать приступ могут как серьезные ситуации (смерть близкого человека, увольнение с работы), так и незначительные неприятные моменты, вызывающие негативные эмоции (начальник повысил голос, ссора с любимым). К сожалению, привычка заедать любую проблему большим количеством калорийной пищи — одна из самых распространенных причин ожирения.

Как справиться? Во-первых, расстройство ведет к набору лишнего веса, а вслед за ним тянутся ожирение, метаболический синдром, нарушение обмена веществ, чрезмерная нагрузка на внутренние органы, жировой гепатоз и прочие сопутствующие болезни. Во-вторых, нужно устранять первопричину переедания, то есть, лечить депрессивное состояние, уменьшать тревожность, нормализовать сон.

Чтобы справиться с компульсивным перееданием, я предлагаю своим клиентам научиться замечать и понимать свои эмоции, «трансформацию» мыслей, а также обстоятельств, которые его окружают. Например, желание съесть очередную шоколадку уступает возможности показать подтянутое тело на пляже.

Среди главных составляющих этого метода — постановка целей, самоконтроль, обратная связь/укрепление, усиление убеждения, стимулы.

Нужно учиться брать на себя ответственность. Научиться отличать психологический голод от биологического. Утолять только последний. Включить, как минимум, три полноценных приема пищи в течение дня: завтрак, обед и ужин. Можно позволить себе легкий перекус, но выбор здесь нужно остановить на натуральных продуктах. Нужно помнить, что голодание при компульсивном переедании нанесет удар всему организму, так как тело станет накапливать жир «про запас». Поэтому приемы пищи должны быть регулярными и полезными. Найти альтернативный способ снятия нервного напряжения (спорт, танцы, прогулки). Не смотреть кулинарные телепередачи и т.д

Важно также не сидеть на диетах и не ставить жестких запретов на любимые продукты — позволять себе расслабиться хотя бы раз в неделю (не до обжорства). Если вгонять себя в слишком строгие рамки, стресс усилится, а вместе с ним возрастет и вероятность сорваться.

Как правильно подойти к вопросу похудения с психологической точки зрения? Ведь чаще всего «похудение» у нас в голове.

Вы правы, зачастую похудение, и правда, у нас в голове. Важно задавать себе вопросы: «Для чего мне нужно похудеть»?, «Что будет, если я похудею»?, «Чего не будет, ели я не похудею?», «Я действительно хочу похудеть?», «Какая вторичная выгода от моего веса?», «От чего меня защищает мой линий вес?». Ответы даже на эти вопросы, позволят посмотреть на ситуацию более трезво.

Правда ли то, что в борьбе с лишним весом могут помочь близкие? Так ли важна поддержка в этом деле?

Близкие могут подарить сертификат к психологу, чтобы глубже изучить этот вопрос на приеме. Поисследовать сам лишний вес, как человек к нему относится, от чего спасает лишний вес, какие там вторичные выгоды и многое другое. Самостоятельно помочь человеку, у которого много избыточного веса, сложно.

Диана Могилевич

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