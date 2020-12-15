Психолог Богдана Прилепа: Чтобы разбогатеть, нужно вести себя не «как миллионер», а действовать, как «успешный человек»

О деньгах как психологической зависимости, отличиях богатых людей один от другого, мышлении, которое способствует обретению богатства, а также о том, помогает ли сохранить и приумножить финансы «красный кошелек», в интервью УНИАН рассказала психолог Богдана Прилепа.

Богдана, расскажите, как относиться к деньгам, чтобы они всегда были?

Моя рекомендация - как к друзьям. А именно: любить, уважать, ценить, поступать с ними и в отношении их честно, с благодарностью и с благими намерениями. Тогда они будут в наличии и выполнят для вас функцию блага. И речь не о морали, а, скорее, о самопрограммировании. Ведь как мы чувствуем, мыслим, как поступаем, на такие последствия себя же и программируем. Но все индивидуально.

Многие откладывают деньги «на черный день». То есть, таким образом люди программируют себя на бедность?

Если речь о простой адекватной предусмотрительности, то нет. Если человек зациклен на страхах, негативных убеждениях и постоянно пребывает в состоянии ожидания чего-то плохого, то он может программировать себя на такой результат. Так как будет искать подтверждение своим убеждениям и страхам.

А как тогда правильно распоряжаться деньгами?

У каждого свое «правильно». Все относительно и индивидуально. Если человек удовлетворен финансовой сферой жизни (и доходами, и расходами, и способами заработка, и последствиями), то, скорее всего, он на верном пути при его обстоятельствах.

Что делать тем, кто тяжело расстается с деньгами?

Понять причины, почему так. Поработать со страхами. Чем именно так пугает расставание с деньгами? А, может, дело и не в деньгах? Возможно, пугают перемены? Неуверенность в себе, своих силах, своем будущем? Можно использовать мини-приемчик для облегчения симптома: «Уходит 1 000, приходят 10 000».

Слышала о таком понятии, как психологическая зависимость от денег. Что это такое и как от нее избавиться?

Это не причина проблемы, это симптом. Психологическая зависимость от денег имеет ту же сущность, что и любая другая зависимость, только «обертка» у нее «денежная». Суть - во внутренней пустоте, неуверенности, несамостоятельности, в отсутствии чувства безусловной любви и принятия самого себя, в поиске подтверждения своей силы, ценности, важности, нужности. Суть - в отсутствии внутренней опоры, свободы.

Что делать? Взращивать свое «я». Создавать себя как цельную, свободную, уверенную в себе личность. И лучше работать со специалистом.

Говорят, деньги любят счет. Обязательно ли их постоянно считать и складывать купюру к купюре?

«Постоянно» делать этого не нужно. Это ведет к зацикливанию и зависимости. Дело, опять же, в ассоциациях и убеждениях, в нейронных сетях. Работает комплекс мыслей, образов, убеждений, чувств: «Порядок в кошельке равно порядок с деньгами», «Больше купюр перекладываю, значит, больше получаю» и т.д.

Периодическое пересчитывание денег, складывание купюр к купюрам очень хорошо сработает в случае, когда этот процесс сопровождают приподнятое настроение и такие чувства как воодушевление, вера, радость, восторг, предвкушение, благодарность.

Согласны ли вы с утверждением, что наши мысли материализуются? Нужно ли постоянно визуализировать у себя наличие денег?

Это ни мистика, ни магия. Дело в нейронных сетях (сетях нервных клеток организма). Повторяющиеся воспоминания создают устойчивые нейронные сети, на основе которых мы реагируем и ведем себя определенным образом.

Визуализировать деньги можно. Но не нужно зацикливаться, так как это вызовет внутреннее сопротивление и приведет к обратному эффекту. Лучше сформировать цель, определиться, зачем вам деньги, визуализировать конечный результат. Далее - разбить цель на конкретные шаги и действовать. Но не стоит делать деньги самоцелью. Такая цель обречена на провал. Вы можете ее достичь, но удовлетворения не получите.

Деньги и тема денег всегда окутаны мифами. Давайте о них поговорим. Например, правда ли, что красные кошельки притягивают финансы?

С точки зрения психологии имеют значение ассоциации, которые возникают у человека в отношении того или иного цвета/объекта. Также важна информация, которую впитывает человек в раннем детстве. Речь о неких «коллективных суевериях», которые возникают и переходят от поколения к поколению в результате действия механизмов внушения, подражания и т.д. Так формируются убеждения, которым человек ищет и находит подтверждение.

Грубо говоря, во что человек верит, то и становится для него реальностью. Если в его окружении с детства транслируется убеждение «золотой кошелек - к золоту», то он, скорее, отдаст предпочтение золотому, нежели красному.

А можно поднимать деньги с пола?

Если объективно, то почему нельзя? Вы же их не собираетесь кушать. Если речь о мошеннических схемах, то крупные купюры с пола лучше не поднимать по понятным причинам.

Еще бытует мнение, что, если хочешь разбогатеть, нужно вести себя как миллионер. Так ли это? И как это сделать, если у тебя нет денег?

Люди любят заниматься подменой понятий. Считаю, что если человек хочет разбогатеть, то разумнее всего не искать «волшебных таблеток», а выстраивать цели, составлять планы и действовать.

И разумно не «вести себя, как миллионер», а мыслить и действовать, как успешный человек. Именно «успешный», а не «получивший много денег по наследству». Мышление человека, достигшего успеха, приложив к этому свои усилия, не заставит вас кататься на яхте в костюме за 2000 долларов, скорее, оно будет мотивировать вас искать новые источники заработка и реализации своего потенциала, разумно инвестировать свои деньги, действовать гибко, пробовать снова и снова.

Собственно, многие богатые люди подходят с умом к тратам и не занимаются расточительством. Как научиться этому?

Смотря, зачем. Необходимо работать с причинами расточительности. Может, это из-за семейных сценариев? Может, дело в зависимости? Или в ложных убеждениях относительно денег? Или причина - в дисфункциональных подсознательных установках? Необходимо начинать с причин.

А, в целом, чтобы экономить, можно использовать приемчик - поставить важную цель. Такую, предвкушение достижения которой будет в разы сильнее желания потратить деньги на что-то второстепенное.

Другая сторона экономии - чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Эта схема с деньгами работает?

Скорее, да, чем нет. Но вопрос в том, насколько рациональны и целесообразны траты, насколько вы уверены в себе и в своих источниках доходов, каковы ваши другие убеждения насчет денег.

Ранее вы говорили, что деньги нужно ценить и уважать. Как этому научить ребенка?

Научить самого себя относиться к деньгам разумно и показать пример. Опять-таки, «правильно» у каждого свое.

И, напоследок: счастье – равно деньги? Или нет?

Счастье для каждого свое. В целом, это хроническая удовлетворенность всеми (большей частью) сферами своей жизни и самим собой в этих сферах.

Как показывает практика, деньги сами по себе не вызывают такого эффекта. Они, скорее, повышают качество жизни и открывают доступ к новым возможностям, которые могут расширить источники удовольствия и удовлетворения. Также деньги могут выступать внешним подтверждением успешности в финансовой сфере жизни, но это не исключает чувства неудовлетворенности остальными жизненными сферами и собой в них.

Истинный, первоначальный источник счастья - внутри нас. И пока человек не удовлетворен самим собой, внешние источники бессильны.

Диана Могилевич

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