Полиция оттеснила активистов движения "Авто Евро сила" от здания Рады.
Ролик инцидента появился в Telegram Киев оперативный.
Столкновения между протестующими и правоохранителями произошли, когда те попытались пронести под парламент шины.
С 3 ноября граждане требуют от депутатов принять законопроект о доступной растаможке автомобилей.
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В Facebook координаторы протеста заявили, что продолжают перекрывать правительственный квартал, пока Рада не пойдет на уступки.
Осложнение движения в центре Киева продолжается с начала протестов "евробляхеров". Утром 5 ноября коммунальщики были вынуждены в связи с этим изменить маршруты отдельных автобусов. На прилегающих улицах, по которым водители объезжают происшествие, наблюдаются пробки.
Митинг "евробляхеров" в Киеве
- Акция протеста "евробляхеров" продолжается в Киеве со вторника. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступной растаможке.
- Вечером в среду они снова перекрыли движение в центре столицы, что спровоцировало большие пробки. То же они повторили ночью.
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