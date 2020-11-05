Акция протеста "евробляхеров" продолжается в Киеве со вторника.

Полиция оттеснила активистов движения "Авто Евро сила" от здания Рады.

Ролик инцидента появился в Telegram Киев оперативный.

Столкновения между протестующими и правоохранителями произошли, когда те попытались пронести под парламент шины.

С 3 ноября граждане требуют от депутатов принять законопроект о доступной растаможке автомобилей.

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В Facebook координаторы протеста заявили, что продолжают перекрывать правительственный квартал, пока Рада не пойдет на уступки.

Осложнение движения в центре Киева продолжается с начала протестов "евробляхеров". Утром 5 ноября коммунальщики были вынуждены в связи с этим изменить маршруты отдельных автобусов. На прилегающих улицах, по которым водители объезжают происшествие, наблюдаются пробки.

Митинг "евробляхеров" в Киеве

Акция протеста "евробляхеров" продолжается в Киеве со вторника. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступной растаможке.

Вечером в среду они снова перекрыли движение в центре столицы, что спровоцировало большие пробки. То же они повторили ночью.

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Автор: Яна Ставская