Продюсер Мальте Грунерт: Украине нужно делать кино о судьбах тех, кто пострадал от войны [с РФ]. Такие истории понятны всему миру

Гость Одесского международного кинофестиваля, немецкий продюсер Мальте Грунерт поделился с УНИАН своими взглядами на развитие кинематографа, впечатлениями о многослойной Одессе и рассказал, как в условиях пандемии приходилось работать над масштабной исторической драмой "На западном фронте без перемен".

Одной из знаковых фигур 12-го ОМКФ стал немецкий продюсер Мальте Грунерт (Malte Grunert). В его "копилке" – нашумевший шпионский триллер режиссера Антона Корбэйна "Самый опасный человек", который был номинирован на "Оскар", военные драмы "Моя земля" Мартина Зандвлиета и "Последствия" Джеймса Кента с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом в главных ролях… В Украину Грунерт приехал со своим другом – "звездой" кинематографической вселенной Marvel Даниэлем Брюлем, выступив продюсером его режиссерского дебюта – трагикомедии "Плохой сосед". В Одессе именитые гости презентовали этот фильм, дали пресс-конференцию и провели творческую встречу. Несмотря на плотный график, известный продюсер дал эксклюзивное интервью УНИАН.

Какие проблемы присущи современному европейскому кино?

Перед нами встают общие вызовы. Если мы говорим об авторском кино, то нужно искать пути подачи его аудитории. Так, с одной стороны, в последние 10 лет кино стало более разнообразным. С другой – посмотрим на результаты прокатов победителей престижных мировых кинофестивалей – тех, кто стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" на Каннском фестивале или "Золотого медведя" – на Берлинале. На самом деле, их кассовые сборы были мизерными. То есть, для тех, кто делает сейчас авторское кино, это не является способом заработка. Это не бизнес, а скорее хобби.

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Мы с Даниэлем (актером Даниэлем Брюлем, – УНИАН) выросли на артхаусном кино, которое зрители видели в кинотеатрах. И теперь нам грустно осознавать, что за два года мы сделали нечто прекрасное, а смотреть это будут на экранах смартфонов. Это вгоняет в депрессию... В то же время киноиндустрия не переживает какой-то кризис, она развивается. Но сейчас речь о новых способах обращения к зрителю – поиске ниши, которая позволит тебе высказаться и правильно обратиться к своей аудитории.

С кем из режиссеров вам было наиболее интересно, комфортно работать?

Мне сложно выделить какого-то одного человека, потому что любая работа – опыт достаточно разнообразный. Когда речь о сотрудничестве с режиссером, всегда все по-иному, и всегда интересно. Например, сейчас мы в периоде постпроизводства большой исторической драмы по мотивам произведения Эрих Марии Ремарка "На западном фронте без перемен" - дебюте немецкого режиссера Эдварда Бергера. Работать над этой масштабной картиной было весьма увлекательно. Надеюсь, что скоро она попадет на экраны...

Мне понравилось работать с Даниэлем (над фильмом "Плохой сосед", - УНИАН), который является талантливым режиссером, моим другом и партнером по кинобизнесу. Также интересно с Жюли Дельпи, которая в своем фильме была режиссером, автором сценария и сыграла главную роль. Взаимодействовать с человеком, выступающим сразу в трех ипостасях, - опыт неимоверный. Впечатлило сотрудничество с шотландцем Дэвидом Маккензи и с Антоном Корбейном – нидерландским режиссером и фотографом. С Антоном мы работали над фильмом "Самый опасный человек". Потрясающе наблюдать, как многоопытный фотограф справляется с какими-то визуальными моментами. Как умело использует в кино свое фотографическое видение...

Как видите, составить какой-то приоритетный список режиссеров – дело неблагодарное, потому что все они – разные. Есть, конечно, определенные люди, с кем сотрудничать больше не стану. Однако перечислять их не хочу.

Можете рассказать о каких-то необычных историях, случавшихся во время съемочного процесса?

Знаете, я не мастак по веселым или анекдотичным историям со съемочной площадки. Но могу поделиться тем, что последний год стал для нас очень большим вызовом из-за пандемии COVID-19. У нас было два противоположных проекта. Первый – "Плохой сосед", в котором задействовано не много людей. Но нам пришлось на период первого карантина поставить фильм на паузу – начало съемок пришлось на локдаун в Германии. Отпустили команду домой, но при этом продолжали всем платить, даже не зная, удастся ли ленту закончить. Единственный позитив состоял в том, что мы смогли построить на студии бар (связано с сюжетом "Плохого соседа", - УНИАН), и все доснять в ее пределах.

Второй проект – сразу после "Плохого соседа" мы погрузились в тотальную противоположность – производство картины "На западном фронте без перемен". Снимали в Чехии, где в тот момент – весной – был наивысший уровень заболевания COVID-19. Наивысший не только в Европе, а почти во всем мире... Представьте, в условиях пандемии нужно организовать масштабные съемки: почти семь тысяч актеров на одной площадке… Огромное количество людей на нашей сценично организованной передовой (действия драмы разворачиваются в годы Первой мировой войны, – УНИАН). То есть, огромный процесс требовалось спланировать и осуществить, придерживаясь COVID-протокола. Одних только ПЦР-тестов мы делали полторы тысячи в неделю… Признаюсь, последние полтора года были очень-очень тяжелыми, и я безумно устал.

Тем не менее вы стали гостем ОМКФ… Знакомы ли с ситуацией в Украине? Не опасались сюда приезжать?

Не сильно осведомлен о том, что происходит в Украине, поскольку всю информацию о вашей стране узнаю из западных медиа. Не в курсе детальных нюансов, но знаю: имеет место конфликт, который касается войны с Россией. Понимаю, что это – длительный процесс, начавшийся еще с процессов на Майдане. Но, скажем так: все, что слышал и знаю, не стало поводом для страха и отказа от приглашения организаторов ОМКФ. Поездки в Украину я не боялся.

Цель вашего визита на ОМКФ – исключительно презентация "Плохого соседа", или есть другие причины? Может, вы знакомы с кем-то из украинских режиссеров, продюсеров?

Частично мой приезд связан с тем, что раньше никогда не был в Одессе, а мне всегда хотелось ее посетить. Ведь Одесса – очень важный культурный город на карте Европы. С ним связано много великих, трагических событий для истории Европы и мирового кинематографа. Также мне очень интересно узнать об украинской культуре, познакомиться с украинским кино… То есть, пока не представляю, какой конкретный проект может быть связан с вашей страной. Однако мне бы хотелось больше узнать – о самой Украине и людях.

Уже есть какие-то первые впечатления об Одессе?

Мы здесь полтора дня (на момент интервью, – УНИАН), и я потрясен – это невероятный большой город. Нужно признать: мне всегда нравились мегаполисы с выходом к морю или океану. Потому что любой большой город, в котором есть порт, сразу становится международным, открытым. И в Одессе это хорошо ощущается.

Немаловажный момент: Одесса – туристический город, что имеет значение в контексте перемен (связанных с военным конфликтом на востоке страны и аннексией Крыма, – УНИАН). Насколько я знаю, раньше 40-50% туристов, которые сюда приезжали, были россияне. Сейчас многое изменилось, и они перестали здесь отдыхать. Соответственно, изменился поток туристов, что не могло не отразиться на развитии города.

В то же время, в силу своего богатого прошлого, Южная Пальмира насыщена и многослойна. В первую очередь, через историю еврейской Одессы. Через румынскую и немецкую оккупации в годы Второй мировой войны. Через еврейские погромы… И вся эта многослойность прослеживается в одном городе. Я до глубины души тронут, впечатлен и заинтересован.

По вашему мнению, какое украинское кино могло бы стать интересным европейскому зрителю?

Универсальной формулы всеобщей интересности не существует. Но с другой стороны, мне кажется, что Украина сейчас в ситуации, порождающей огромное количество историй, которые одновременно уникальны для Украины и универсальны для понимания всего мира.

Например, с нами работает девушка – помогает в Одессе (один из волонтеров ОМКФ, – УНИАН). Она из Донецка, а ее родители в настоящее время живут в России. То есть, понятно, что, исходя из нынешней ситуации, это создало раскол, конфликт в определенной семье…

Или Одесса в разрезе туризма. Скажем, у какого-то человека в городе, развитие которого раньше зависело от приезжающих летом российских туристов, возникла большая финансовая проблема. Он должен сделать выбор – обеспечить свое материальное выживание и решить моральную дилемму...

Вот, о судьбах украинцев, ставших заложниками ситуации – войны (с Россией, – УНИАН), нужно снимать кино… Это то, что может получить отклик многих аудиторий.

Лариса Козовая

Автор: Лариса Козовая

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