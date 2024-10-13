Цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной.

Следующее обновление приложения "Армия+" получит функции обучения, а в будущем в приложении появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов. Об этом во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, основные нововведения "Армия+" будут включать:

учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;

цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;

систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", - подчеркнула Черногоренко.

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Приложение "Армия+"

В начале августа в Украине официально запустили приложение "Армия+". Это приложение должно освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы.

Недавно в Минобороны рассказали, сколько воинских частей уже ввели "Армию+". По данным ведомства, уже более 50 тысяч военных уже авторизовались в приложении.

При этом уже 80 частей начали оформление рапортов через установку "Армии+" непосредственно и у военных и у командиров.

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