Президент Украины Владимир Зеленский уменьшил на 5 лет минимальный срок отбытия пожизненного наказания - с 20 до 15 лет - чтобы можно было ходатайствовать о помиловании. Об этом говорится в указе главы государства №838/2023 от 22 декабря.
В частности, президент внес изменения в Положение о порядке совершения помилования. В связи с этим, отныне можно просить о помиловании пожизненно осужденного лица после отбытия им не менее 15 лет назначенного наказания.
Ранее ходатайствовать о помиловании лица, приговоренного к пожизненному лишению свободы, можно было после отбытия им не менее двадцати лет назначенного наказания.
Пожизненное заключение в условиях войны
Как сообщал УНИАН, в связи с полномасштабной российской агрессией в Украине сейчас иногда приговаривают предателей к пожизненному заключению из-за сотрудничества с росйскими оккупантами.
Кроме того, заочно принимают решение о пожизненном заключении российских должностных лиц, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.