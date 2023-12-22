В Украине уменьшен минимальный срок отбытия пожизненного наказания, чтобы ходатайствовать о помиловании.

Президент Украины Владимир Зеленский уменьшил на 5 лет минимальный срок отбытия пожизненного наказания - с 20 до 15 лет - чтобы можно было ходатайствовать о помиловании. Об этом говорится в указе главы государства №838/2023 от 22 декабря.

В частности, президент внес изменения в Положение о порядке совершения помилования. В связи с этим, отныне можно просить о помиловании пожизненно осужденного лица после отбытия им не менее 15 лет назначенного наказания.

Ранее ходатайствовать о помиловании лица, приговоренного к пожизненному лишению свободы, можно было после отбытия им не менее двадцати лет назначенного наказания.

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Пожизненное заключение в условиях войны

Как сообщал УНИАН, в связи с полномасштабной российской агрессией в Украине сейчас иногда приговаривают предателей к пожизненному заключению из-за сотрудничества с росйскими оккупантами.

Кроме того, заочно принимают решение о пожизненном заключении российских должностных лиц, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.

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