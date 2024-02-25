Президент заявил, что проблема с поставками Украине вооружения - не в пустых складах Европы, а в неготовности общества помочь.

Европа не может полностью заменить помощь Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Есть некоторые виды вооружения, передача которых зависит от решения Соединенных Штатов Америки. Может ли Германия отдать нам свои системы ПВО, которыми они защищают свое государство? Я не думаю, что общество Германии готово нам отдать всю свою ПВО. Относительно дальнобойного оружия, здесь другой вопрос, будем работать с разными странами, их немного, но тем не менее", - сказал глава государства.

Журналист на примере Италии объяснил, что в странах ЕС есть много "пропутинских" граждан, которые затрудняют передачу Украине новых типов вооружения.

Видео дня

"Вы правы, есть много пропутинцев в Италии. Надо с этим работать. Потому что вы же видите, что происходит, когда россияне приходят на территорию чьей-то страны. Вы видите войну в Украине. И именно поэтому вы должны их как-то поджать. У вас есть немало оружия. Не все зависит от Италии, мы говорим и о странах Большой семерки и о других странах, которые могут многое предоставить. Возможно, не комплексы Patriot. Но ведь есть много чего в разных странах. Было бы этого достаточно - я не могу вам сказать, но это было бы хорошо", - пояснил президент.

Журналист также напомнил, что у Украины есть проблема боеприпасов, которую пытается помочь решить Европа. Он спросил, есть ли у Зеленского ощущение, что Европа меняется.

"Да, я чувствую эти изменения, особенно в течение нескольких последних месяцев. Их отношение к войне в Украине, по крайней мере, они понимают, насколько это опасно для них. Путин не только наш враг, но и враг всей Европы. Я думаю, что они поняли, что Путин будет продолжать эту войну. И поэтому лидеры европейских стран начали повышать производство боеприпасов, в том числе и калибра 155-мм и других позиций", - пояснил Зеленский.

Президент также добавил, что вопрос поставки Украине вооружения заключается не только в "пустых складах".

"Вопрос в обществе, что они не готовы сражаться, и вы это видите. Дай бог, чтобы Путин не пришел к вам. Это важно и для Италии - положить конец этой войне и Путину здесь, в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Европы Украине: что надо знать

В четверг, 1 февраля, лидеры ЕС согласовали выделение 50 млрд евро на поддержку Украины. В частности, главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность в отношении поддержки Украины.

По информации журналистов The Guardian, для этого странам ЕС пришлось согласиться на два компромисса. В частности, ежегодно будут проходить дебаты по реализации программы.

Кроме того, при необходимости через два года будет представлено предложение Еврокомиссии для пересмотра в контексте нового бюджета ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: