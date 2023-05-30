Сейчас мужчина, который когда-то охранял детский центр, служит в Росгвардии и преследует украинцев в Крыму.

Бывшему правоохранителю, который помог россиянам захватить детский лагерь "Артек" в Крыму, заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

Как информирует пресс-служба Государственного бюро расследований, на момент оккупации РФ полуострова фигурант служил в правоохранительных органах. В частности, в 2014 году он охранял лагерь "Артек" и всячески способствовал оккупантам в захвате этого известного международного детского центра. За "верную службу" предатель получил должность в незаконно созданном оккупантами "Министерстве внутренних дел".

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"В 2019 году бывший правоохранитель перешел в Росгвардию и сейчас занимается преследованием несогласных с российскими властями граждан, участвует в разгонах митингов и демонстраций во временно оккупированном Крыму", - рассказали в бюро.

Ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), что предусматривает заключение на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

За данными Житомирской областной прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство по делу, фигурант – гражданин Украины (уроженец города Коростень), который работал в АР Крым на должности милиционера отделения полиции (в частности, и охранял МДЦ "Артек").

Другие новости о наказании предателей Украины

В Одесской области до 11 лет и 4 месяцев за решеткой осудили местную жительницу, которая собирала средства для своих родственников, воюющих против Украины. В соцсетях она призывала покупать для них лекарства, еду, экипировку. Двое ее родственников в начале полномасштабного вторжения вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и Херсонской области.

Также в Одессе пожизненное заключение получил экс-правоохранитель, который собирал для россиян разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ и готовил диверсии.

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