Владелица love-отеля Cherry Twins Елена Соловьева: Женщина-следователь забрала ящик с презервативами, секс-костюмы, чулки и колготки

Знаменитый столичный отель для взрослых, Cherry Twins, ставший излюбленным местом для отдыха совершеннолетних пар, разгромлен врагами любви в погонах. Пару недель назад, в мерзких традициях консервативно-отсталых религиозных режимов, в гостиницу вломилась толпа гоблинов в полицейской форме, выбивая двери, ломая мебель и приставая с пошлыми вопросами к семейным парам – "а что вы здесь собирались делать?"

Отель для ролевых игр Cherry Twins сложно назвать подпольным или малоизвестным бизнесом. Украинцы могли слышать о нем из множества телесюжетов, программы "Ревизор", или американского фильма, снятого CNN. Необычный интерьер гостиницы не раз становился площадкой для рекламных кампаний известных брендов, например, Victoria's Secret, и даже попадал на обложки журнала Playboy.

Последние четыре года здесь проводятся семинары о сексуальном образовании, шумные праздники с участием звезд и тематические вечеринки для постояльцев. В цивилизованном западном мире, куда якобы стремится украинская власть (вместе с нашей правоохранительной системой), love-отели – гостиницы для взрослых – давно никого не удивляют.

В номера с необычным интерьером (в духе "красной комнаты" из "50 оттенков серого"), различными приспособлениями и игрушками для любовных утех – чаще всего приходят семейные пары с целью добавить перчинку в свою сексуальную жизнь, чтобы освежить чувства и пережить новые эмоции. Ключевыми правилами таких гостиниц являются абсолютная стерильность и чистота (номера и все их содержимое подвергаются дезинфекции по стандартам хирургической операционной для безопасности посетителей), а также полная конфиденциальность (чем двое взрослых занимаются в своей койке – только их дело, а кто эти взрослые – никому знать не положено).

В Украине же такая концепция бизнеса долго мучила работников полиции. Возможно, привыкших получать мзду за крышевание сомнительных саун-борделей и стриптиз-клубов (под вывеской которых в центре Киева оказывают услуги проститутки) работников МВД и прокуратуры возмутило то, что они теряют живые деньги: ведь, имея возможность разнообразить свою семейную жизнь с законной женой или мужем в "отеле для взрослых", граждане не ищут продажной любви, жрецы и жрицы которой исправно платят "налог" в общак ментовской системы.

Или, может, активно "европеизирующиеся" полиция и прокуратура Украины все еще живут в коммунистической парадигме "в ссср секса нет" - так или иначе, на днях по надуманному поводу – якобы какая-то гостья Cherry Twins сняла на территории отеля свои пикантные фото – в гостиницу вломились "маски-шоу", учинив разгром и похитив презервативы с анальными смазками (которые, видимо, очень нужны во время предоставления плохих отчетов вышестоящему недовольному начальству).

О том, как происходило сражение полицейского спецназа с особо опасным секс-отелем и его посетителями, УНИАН рассказала владелица гостиницы Елена Соловьева.

Елена, расскажите, когда в отеле были проведены обыски? Что, на ваш взгляд, привлекло внимание правоохранителей?

В нашем отеле в ночь на 22 января проходила тематическая вечеринка "Венсдей", по мотивам популярного сериала и истории о семейке Адамс. Пары соответственно подбирали себе наряд: мужчины пришли в смокингах, а их супруги в вечерних платьях. Мы с гостями играли в квест: искали Рича — отрезанную руку, поэтому все гости были в разных частях отеля. И тут к нам ворвались "маски-шоу".

То есть, это был даже не обыск, а, скорее, вооруженный налет около 20 людей с автоматами. Несмотря на то, что им никто не препятствовал, они ломали ворота гостиницы и даже не запертые двери номеров отеля. То есть, администратор был готов открыть любую дверь своей мастер-картой, но ему запретили шевелиться и выбивали двери в номера ногами.

Есть понимание, что же полиция хотела найти?

Первые три часа казалось, что они ожидали найти то ли наркокартель, то ли притон по торговле детьми. Было ощущение, что они ожидали найти бордель, в котором силой удерживают людей, или что-то в этом роде…

Они перевернули вверх дном все номера, но не нашли никаких звуко-видео записывающих устройств. Была изъята практически вся офисная техника, хотя никто не препятствовал тому, чтобы правоохранители скопировали информацию. Мы предлагали предоставить накопитель, чтобы у нас не забирали технику для работы, но полиция не согласилась. Было ощущение, что они хотели парализовать работу предприятия.

Сотрудники киберполиции, которые тоже присутствовали, настаивали даже на том, чтобы изъять все телефоны гостей. Но наш адвокат объяснил, что для этого нет оснований: телефоны можно проверить на месте. Конечно, ни в одном телефоне не нашли ничего противозаконного...

Есть ли у вас предположения, кто подал правоохранителям идею прийти к вам с "обыском"? Возможно, некие конкуренты?

Таких догадок нет. 23 марта исполнится четыре года (!) как наш отель работает в Киеве. С самого первого дня, с дня открытия, это легально работающий бизнес, мы никуда не переезжали и ничего не скрывали. Напомню, отель начинал свою работу с пресс-конференции, с присутствия всех ключевых СМИ. Я – медийный, публичный человек. Ко мне регулярно обращаются за интервью журналисты из различных стран мира. Почему на пятом году работы мы стали "нарушителями" — не понятно.

Как вели себя полицейские?

Увиденное в отеле не оправдало их ожиданий. Средний возраст гостей вечеринок — 40-45 лет, это - семейные пары. То есть, здесь никто в нижнем белье и чулках не ходил. А в анонсах таких вечеров всегда указывается, что это не свинг и не кинки-вечеринки. Простыми словами, наши мероприятия - это не об оргиях в саунах, а о шоу и маскараде. Но поведение следователей больше напоминало ментовский беспредел, а не обыск.

Происходило что-то очень странное. Гостей положили лицом в пол. Люди пытались показывать документы, говорили, что они женаты. Но жен не пускали к мужьям, а мужей к женам. "Правоохранители" нецензурно указывали, что никто не может покидать свои места…

Мне тоже изначально не разрешали вставать с места, а когда я открыла двери, меня оттолкнули от нее. Когда пыталась у кого-то из них спросить, что происходит, никто не реагировал.

Со мной в холле находилось три или четыре женщины, которых положили лицом вниз. Мне отказывались позвать адвоката и пытались зачитать мне какие-то решения без защитника…

Когда одной из гостей стало плохо — у нее буквально синели губы — мне не разрешили принести ей стакан воды. Когда я пыталась пройти на кухню, меня толкнули на стойку с бокалами. Я тогда сильно порезала руку и пришлось вызывать скорую. Но и в больницу меня также не отпускали. И тогда уже врачам пришлось возразить, что никакой обыск не может препятствовать оказанию помощи. Зашивать руку мне врачам пришлось только в сопровождении вооруженных "правоохранителей"...

Но вам сказали, в рамках какого дела проводится обыск?

По словам адвоката, открыто уголовное производство, в рамках которого проводился обыск для собрания доказательной базы. В деле пока нет подозрения. Это типичная ситуация для Украины. В постановлении на обыск указано, что некая дама в 2021 (!) году в одном из номеров отеля сняла порно-фото, по которому якобы даже провели експертизу о том, что это действительно порно… При этом ни одна администрация ни в одном отеле мира не отвечает за то, что гости приватно фотографируют в номерах.

Все, что они вменяют — показатели обычной работы гостиницы. Например, у вас работает сайт, у вас списки гостей, у вас персонал, оплаты, вы сдаете белье в химчистку, купили генератор – значит, содержите "место разврата" (смеется, - УНИАН). Каждый элемент самой обычной работы отеля разбирается как "преступная деятельность". Но на самом деле это просто работа отеля со своей спецификой. То есть, гостиница может выглядеть по-разному, но от этого она не перестает быть гостиницей.

Прочитала у вас в фейсбуке, что следователь полиции во время обыска забирала из отеля чулки. Зачем?

Ключевой момент в том, что изъятие тех же документов из сейфа, или складских остатков из магазина на территории гостиницы производилось без (!) детальной описи и занесения в протокол.

В так называемом мини-баре у нас продаются лубриканты, презервативы, костюмы, игрушки — все, что подходит под тематику номера. Все это закупается через официальные секс-шопы, проходит через бухгалтерию и так далее. Женщина-следователь это решила "изъять" - при этом, она не забирала то, что ей не нужно – к примеру, мужские мастурбаторы. Она (видимо, для себя, - УНИАН) забрала ящик с презервативами, секс-костюмы, чулки и колготки. Это как?

Может быть, кто-то называет это обыском, но скорее это было похоже на какой-то "гоп-стоп". Люди просто набрали себе "подарков" из магазина, который работает на территории отеля.

Увы, воровство во время обысков в Украине – это довольно распространенная практика. Думаете, полиции просто не хватало остроты и разнообразия в личной жизни?

Возможно. Если сотрудникам правоохранительных органов не хватает разнообразия, а зарплата не позволяет сходить в "Черри", я бы нашла возможность решить эту проблему. Я даже готова сделать отдельную вечеринку для сотрудников прокуратуры с вводной информацией о том, что презерватив не является нарушением закона, а наличие чулок у дамы — не доказательство ее причастности к древнейшей профессии.

Подумайте о скидках для клиентов, которые придут в служебной полицейской форме, у них действительно зарплаты не фонтан. Но, если серьезно, нанесенный вашему бизнесу ущерб будет кем-то компенсирован? Есть зафиксированные доказательства противоправных действий полиции?

Есть свидетельские показания гостей. Также у нас были восемь видеокамер, которые снимают парковку, холл и лобби отеля. Но как только правоохранители поняли, что их поведение фиксируется, камеры были сорваны и разбиты. Жесткий диск, все компьютеры – они забрали с собой. Поэтому видео произошедшего у меня нет.

Адвокат говорит, что доказать ущерб очень сложно. А практики компенсации после обысков в Украине пока что нет. Сам по себе обыск предполагает, что к вам приходят независимо от вашего желания. А когда речь идет о выбивании дверей, они, скорее всего, объяснят это рапортами о, якобы, оказанном сопротивлении. К сожалению, в таких случаях полиция ощущает себя абсолютно защищенно и безнаказанно.

Да и речь не только о материальном ущербе бизнесу. Были гости, пришедшие в гостиницу впервые. Можно только представить ужас, которые пережили люди.

Вы подали в суд?

Мы подали в суд, чтобы опротестовать арест техники. Дело в том, что обыск был проведен и у меня дома. То есть, полиция забрала и мою личную технику. Но спустя три недели после этого никаких обвинений мне не предъявлено, потому что там ничего незаконного нет. Пошумели, забрали что-то и ушли.

Когда судья на заседании спрашивает о целях изъятия документов, например, на генератор, и договоров с химчисткой, прокурор называет это "доказательствами по созданию места разврата". В их деле фигурируют фотографии, которые, якобы, сделаны в гостинице. Но люди могут в номерах фотографироваться и вообще делать в своей личной жизни все, что угодно. Отель к этому отношения не имеет. А у правоохранителей это почему-то вызывает вопросы. Мол, это порнография.

Как долго может тянутся это дело в суде и будете ли вы добиваться справедливости в судах высшей инстанции?

Адвокаты считают, что такие дела затягиваются надолго. Но не думаю, что общее дело – то самое производство, в рамках которого правоохранители "собирали доказательства" в нашем отеле – дойдет до суда. Чтобы назвать гостиницу "местом разврата" полиции нужны веские доказательства, такие, которые покажутся судье убедительными.

Знаю, что открытие таких уголовных производств очень часто используются для давления на бизнес. Мало кто может спокойно жить, зная, что против него есть уголовное дело. И, честно говоря, происходящее больше похоже на разработку такого сегмента рынка, с которым до этого не работали. То есть, речь о некоей попытке "подмять под себя" такой бизнес.

После последних нашумевших обысков в Украине представители Кабмина и Верховной Рады заговорили о принятии закона "маски-шоу стоп". Что, по-вашему, должно появиться в законодательстве, чтобы такие ситуации не происходили?

Юристы обращают внимание, что на сегодняшний момент было бы достаточно выполнять существующие предписания. В законодательство уже были внесены поправки о том, что, например, технику во время обыска можно досматривать на месте, копируя с нее нужную информацию. Уже выполнение этой нормы дает правоохранителям возможность не парализовать работу бизнеса своими действиями. В таком случае у нашей гостиницы остались бы и рабочие телефоны, и ноутбуки.

Но, увы. Cherry Twins работал все время с момента начала войны. Перерыв был только на несколько недель в марте 2022-го. Мы создаем рабочие места, платим налоги, даем людям возможность эмоциональной разрядки. Островок гармонии и любви – то, что сейчас крайне важно. Мы входим в десятку лучших love-отелей мира, но в родной стране нас считают преступниками и всячески пытаются уничтожить, как и всех, кто хоть как-то пытается заниматься сексуальным образованием. Как по мне – это те самые скрепы, против которых мы воюем. Вот только вопрос: в чем разница, если внутри страны такой же беспредел силовых органов и, по сути, ты и твой бизнес никак не защищены?

Когда отель снова сможет принимать посетителей?

Мы ни на день не закрывались и продолжили работу даже после этих событий. Но до сих пор продолжаем ремонт. В отеле были выбиты не только двери, были также ногами пробиты стены. То есть, нам оставили дырки в гипсокартоне, но их мы уже заделали. Всё еще не знаем, как заменить обрезанные камеры, поломанные девайсы. Купила новый компьютер на свои деньги, продолжаем работать. Дело в том, что наши гости бронировали номера на месяц вперед. Я, в отличие, от госорганов не могу так себя вести со своими гостями.

Анастасия Светлевская