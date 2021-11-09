Полиция непосредственно на улице только проверяет, соблюдают ли граждане правила самоизоляции.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что полиция не проверяет COVID-сертификаты на улице у граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клименко сказал на брифинге.

Глава Нацполиции отметил, что относительно проверки COVID-сертификатов, речь идет о проверке тех документов, которые удостоверяют личность гражданина Украины.

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"Например, мы проверяем, мы контролируем вместе с местными органами власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции нашими гражданами. Если мы встретили гражданина на улице, и он показывает свой документ, через планшет полицейский проверяет, есть ли этот гражданин, должен ли он быть на самоизоляции по определенному адресу, или нет. В таком случае, если данный гражданин не должен быть на сомоизоляции, мы извиняемся, благодарим и отпускаем. То есть, никаких проверок COVID-сертификатов на улице, хочу официально сказать, мы не проводим", - подчеркнул Клименко.

Клименко так же сообщил, что за время карантина полиция выписала 425 тысяч административных протоколов за несоблюдение масочного режима.

"За последнюю неделю нами открыто 118 уголовных производств по фактам изготовления и использования поддельных COVID-сертификатов", - также сообщил Клименко.

В частности, больше всего полиция выявляет поддельных сертификатов при пересечении гражданами границы Украины. Так, в международном аэропорту "Борисполь" за неделю выявлено 48 таких случаев, в аэропорту "Киев" (Жуляны) - 6.

Также Клименко отметил, что граждане пытаются использовать поддельные сертификаты в туристических и личных делах.

"Следствие: за прошедшую неделю - это 20 подозрений и 20 обвинительных актов, которые уже направлены в суд", - добавил он.

По его словам, в минувшую субботу в Мукачево (Закарпатье) была разоблачена группа, которая не только занималась продажей билетов на автобусы в кассе, но и продавала за 350 гривен экспресс-тесты. Так, было обнаружено, что к этому делу причастны несколько врачей разных медицинских учреждений на Закарпатье.

В то же время в Ивано-Франковской области был разоблачен заместитель директора коммунальной больницы, которая без прививки выписывала и вносила в реестр данные о проведении вакцинации.

Говоря о ситуации в Украине в целом, буквально за десять дней работы во время проверок рейдовыми группами выявлено 400 фактов отсутствия COVID-сертификатов. На данных лиц были составлены административные протоколы.

"Вообще за прошедшую неделю Национальной полицией составлено 2 тысячи 100 админпротоколов. Около 14 тысяч постановлений за несоблюдение масочного режима мы выписали нашим гражданам. С начала карантина более 425 тысяч граждан, в отношении которых мы вынесли такие постановления", - сказал Клименко.

По данным полиции, около 400 тысяч граждан ежедневно перемещаются различными видами транспорта по территории Украины. "Мы за две недели практически провели 42 тысячи выборочных проверок. Это в первую очередь автобусные маршруты, железнодорожное сообщение и меньше аэропорты. Уже составлено 287 админпротоколов на пассажиров", - сказал Клименко.

Отдельно за неполных десять дней было составлено 550 административных протоколов на нелегальных перевозчиков.

Напомним, в Минздраве объяснили, законна ли проверка сертификатов в Украине. А в Нацполиции рассказали о своей позиции относительно освобождения ответственности тех, кто купил и пользуется поддельными сертификатами от коронавируса.

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Автор: Виталий Саенко