В Новой Каховке в центре города образовался пруд.

В Украине вода смывает дома после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

В сети появилось видео, на котором запечатлен плывущий по течению чей-то дом.

"Такие вот у нас дела "веселые". Водичка поднялась…", - говорит голос за кадром.

"Давай, домик, прощай. Ты хороший дом был", - добавляет другой.

Тем временем в Новой Каховке в центре города образовался пруд, у Дворца Культуры плавают лебеди. Сообщается, что уровень воды там поднялся уже на 10 метров.

Подрыв Каховской ГЭС - подробности

Напомним, 6 июня стало известно, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС.

По словам спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, рссийские оккупанты дистанционно подорвали дамбу. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления дистанционного порыва.

Очередной теракт России прокомментировал енеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это военное преступление оккупантов подвергает риску тысячи мирных жителей и уничтожает экологию местности.

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