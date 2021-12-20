Леонида Кожару подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, выпустили из СИЗО. За бывшего дипломата внесли залог в размере 2,7 миллиона гривень.

Об этом сообщила дочь убитого Катерина Старицкая в Facebook.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года как длится судебные разбирательства", - говорится в сообщении.

По ее словам, суд отказался принимать апелляцию, а также не надели электронный браслет на экс-министра.

По данным РБК-Украина, за экс-министра внесли залог в размере 2,7 миллиона гривень.

Дело Кожары: что известно

21 февраля 2020 года бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства в умышленное убийство – по ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержала полиция, а 27 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн. Адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

10 апреля полиция сообщила о подозрение жене Кожары в даче заведомо ложных показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

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13 июля суд продлил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью внесения залога в размере свыше 14 млн грн.

23 декабря Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.

5 января 2021 года суд начал рассматривать дело Кожары.

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Автор: Анастасия Горбачева